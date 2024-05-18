Министр просвещения встретился с претендентами на «Алтын белгі»

В этом году на аттестат об общем среднем образовании «Алтын белгі» претендуют чуть более 7 тыс. учащихся, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения

В преддверии завершения учебного года глава Минпроса Гани Бейсембаев провел традиционную встречу с претендентами на знак «Алтын белгі». Слова напутствия от министра услышали чуть более 7 тыс. казахстанских выпускников, отличившихся высокой успеваемостью в учебе.

Глава профильного ведомства выразил уверенность, что приобретенные знания в школе станут хорошим фундаментом для достижения дальнейших профессиональных успехов.

«Образование – это фундамент любого успеха, и я горжусь тем, что вы стремитесь к достижению высоких целей. Я признателен вам за активную позицию и участие в жизни школы. В этом году для 186 тысяч ваших сверстников наступает самый волнительный этап жизни. Искренне верю, что каждый из вас пройдет его успешно и достигнет намеченных целей. Желаю вам постоянного стремления к знаниям и выдающихся успехов в учебе», – отметил Бейсембаев.

На встрече также присутствовали обладатели аттестата «Алтын белгі» прошлогоднего выпуска. Они поделились своим опытом и вдохновили текущих претендентов на новые свершения в образовании.

В этом году на аттестат об общем среднем образовании «Алтын белгі» претендуют чуть более 7 тыс. учащихся.