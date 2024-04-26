Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год

В 2023 году чуть меньше половины от всех посещений киносеансов пришлись на национальное кино, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz

По данным статистиков, в 2023 году в Казахстане было снято 387 фильмов, что на 56 больше, чем годом ранее. Из всех созданных фильмов только 25% – полнометражные фильмы, остальные 75% – короткометражные.

Из полнометражных фильмов: 35 – игровые, 50 – документальные, 3 – анимационные, 9 – хроникальные.

Всего число кинематографических организаций составило 98, в то время как в 2022 году съемками фильмов занималось 67 компаний.

В 2023 году 39% от всех посещений киносеансов пришлись на национальное кино – это 8,2 млн посещений из всех 20 млн за год.

Общее число кинотеатров в стране составило 113. Самое большое их количество в городах республиканского значения – Алматы (21), Астана (10), Шымкент (10).

Всего в прошлом году было проведено 985 тыс. киносеансов, резюмировали статистики.

