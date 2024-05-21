За рассылку фейков о паводках в стране арестовано 6 человек

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Об этом сообщил премьер Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос мажилисмена Сергея Пономарева 

Изображение: Kazpravda.kz

По информации главы кабмина, мониторинг СМИ и соцсетей для предотвращения и выявления ложной информации проводится регулярно.

Так, в ходе мониторинга выявлен 41 факт распространения ложной и некорректной информации, по которым даны опровержения уполномоченными органами, а также 6 первоисточников распространения фейков. 

По ним направлены уведомления в адрес собственников онлайн-платформ с требованием об удалении противоправных материалов, а также в МВД для рассмотрения вопроса о привлечении лиц к адмответственности.

Основная часть ложной информации была связана с распространением в мессенджерах фейковых рассылок.

«За размещение ложной информации к административной ответственности привлечено 29 лиц, из них арестованы 6, по 2 фактам начаты досудебные расследования, остальные оштрафованы. Кроме того, 92 публикации противоправного характера направлены в генпрокуратуру для правовой оценки. С пользователями соцсетей, опубликовавших данные материалы, проведена профилактическая беседа», – сообщил Бектенов.

#фейк #паводки #депутатский запрос

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