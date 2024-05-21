За рассылку фейков о паводках в стране арестовано 6 человек

Об этом сообщил премьер Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос мажилисмена Сергея Пономарева

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По информации главы кабмина, мониторинг СМИ и соцсетей для предотвращения и выявления ложной информации проводится регулярно.

Так, в ходе мониторинга выявлен 41 факт распространения ложной и некорректной информации, по которым даны опровержения уполномоченными органами, а также 6 первоисточников распространения фейков.

По ним направлены уведомления в адрес собственников онлайн-платформ с требованием об удалении противоправных материалов, а также в МВД для рассмотрения вопроса о привлечении лиц к адмответственности.

Основная часть ложной информации была связана с распространением в мессенджерах фейковых рассылок.