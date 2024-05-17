Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется

Занятия, на которые их отпускают с работы, проходят три раза в неделю. Как отмечает Анастасия, позади уже тот самый мучительный психологический барьер, когда невероятно сложно было вступить в простой диалог. Сегодня она не только свободно приветствует коллег, знакомых и соседей на их родном языке, но и спросит обязательно, как дела, пожелает им доброго дня. А те в ответ улыбаются, дружески подбадривают, что придает уверенности в начатом деле. К тому же на последнем тестировании по пройденному материалу в учебном центре Анастасия Дмитриевна набрала 68 баллов. Ее усилия и знания оценены на твердую четверку.

По мнению нашей героини, методика преподавания и понятна, и интересна. Кроме того, пройденный материал закрепляется в тематическом диалоге с другими слушателями, обязательное тестирование дает возможность увидеть пробелы в знаниях. Помогает усвоению языка и доброжелательное отношение преподавателя курса Марата Касымова, его искреннее желание помочь, неподдельная радость за каждый, даже малейший, успех своих слушателей. Без устали разъясняет он все непонятное, возвращаясь при необходимости к пройденной теме.

– Будь по-другому – вряд ли сумела бы за год не только понять, как, к примеру, склоняются слова, но и заговорить на государственном языке. Ведь пришла в центр я лишь со школьными и университетскими, практически забытыми, базовыми знаниями. За время занятий в центре благодаря доброте и чуткости преподавателей здорово подтянула свой казахский, чему очень рада, – делится собеседница.

Сегодня Анастасия Куценко практикует разговорный казахский, желая знать язык лучше, везде: на улице, в магазинах, уверенно помогает детям с домашним заданием. На рабочем месте настойчиво просит коллег, больше говорящих по привычке на русском, обращаться и разговаривать с ней только на государственном языке. При случае охотно общается по телефону с позвонившими в колледж родителями студентов из других регионов страны и откровенно радуется, когда собеседник на другом конце провода говорит только по-казахски.

Анастасия Дмитриевна с улыбкой делится, что ей сейчас очень нравится ее новое состояние: ощущение обладания новыми языковыми знаниями, которые словно дверь открыли в другой, незнакомый ранее мир. И от этого перспективы становятся все более четкими.

– Ловлю себя на том, что с удовольствием прислушиваюсь к казахской речи на улице, в общественном транспорте, понимая многое из того, о чем говорят люди. И всякий раз бываешь благодарна сама себе, своим преподавателям за эти новые возможности, классное ощущение внутренней свободы. Мыслишь уже иначе, с высоты полученных и усвоен­ных знаний, – говорит собеседница.

Ей очень хочется чувствовать себя органично в казахскоязычной среде, поэтому она поставила перед собой цель не просто выучить государственный язык, а знать его в совершенстве. И дело это, оказывается, совсем несложное, убеждена сегодня Анастасия Куценко. И добавляет: для этого нужны лишь сильное желание и максимум собственных усилий, без которых достойного результата, конечно же, быть не может.

– Думаю, наше общество в большинстве своем уже пришло к пониманию, что изучение и знание государственного языка – один из важных вопросов объединения казахстанцев. Владеть им нужно каждому гражданину Казахстана, тем, кто, как моя семья, связывает дальнейшую жизнь только со своей родиной. Поэтому каждый из нас должен внести свою лепту в то, чтобы казахский язык стал по-настоящему языком межнационального общения, как сказал об этом наш Президент, – говорит Анастасия Куценко.

Добавим, что свой вклад в общее большое дело акмолинка уже успешно вносит.