Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
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Раушан Утеулина
Уже год Анастасия Дмитриевна, сотрудник Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты, посещает центр обучения языкам. И делает успехи, намереваясь им овладеть. Она по собственной инициативе влилась в число слушателей языкового центра, поскольку, по ее словам, сфера применения государственного языка становится все шире и шире. Отставать от текущей тенденции никак нельзя, считает горожанка.