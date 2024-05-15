Без стабильно работающей техники не выполнить ни одну боевую задачу

В то время как у других воинских частей показателем наращивания темпов бое­вой подготовки является бое­вое слаживание подразделений, результаты работы военных ремонтников определяет число возвращенных в строй единиц вооружения и военной техники.

– И летом, и зимой на полигонах командования ведется интенсивная боевая подготовка. Для выполнения учебно-боевых задач ежедневно выводятся боевые машины пехоты, танки, военные грузовики и другая техника, а их активное использование неизбежно влечет за собой износ деталей, узлов и агрегатов. И как результат – возникновение определенных поломок, – отметил командир войсковой части 01731 регионального командования «Юг» подполковник Рауан Шакиров.

Десятки восстановленных танков, боевых машин пехоты, а также единиц ракетно-артиллерийского вооружения и колесной техники – у военных мастеров полка материально-технического обеспечения РгК «Юг» свой особенный боевой график. Правда, значимость этих подразделений порой недооценивают. А ведь именно они обеспечивают нормальную жизнедеятельность войск, и любой грамотный командир это понимает.

– Без материально-техническо­го обеспечения невозможно выполнить ни одну боевую задачу, – заверяет Рауан Шакиров. – Ведь в наши обязанности входят не только восстановление, эвакуация и ремонт вооружения и военной техники, но и своевременный подвоз продовольствия, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, другого имущества. Без этого всего не достичь победы.

Девиз военных ремонтников: «Любая задача – в любом мес­те!» Это буквально значит, что поставленную задачу необходимо выполнить не только в стационарных условиях воинской части, где расположены мастерские, оснащенные всем необходимым для ремонта, но и на полигоне, в период проведения различных учений. То есть в условиях боевых действий полк материально-технического обеспечения должен выдвинуться вслед за боевыми подразделениями и производить ремонт прямо в поле.

Для отработки практических навыков по ремонту военной техники на полигоне личный состав полка материально-технического обеспечения регулярно выезжает на крупные учения войск. И в районе проведения учения разворачивается сборный пункт поврежденных машин. Он предназначен для своевременной эвакуации вооружения и военной техники, проведения текущего и среднего ремонта ракетно-артиллерийской, бронетанковой и автомобильной техники. Полевые цеха по ремонту радиаторов, стрелкового оружия, оптических приборов, посты сварочных и токарных работ, демонтажа и монтажных работ позволяют возвращать военную технику в строй там, где это необходимо.

В воинской части специалис­ты работают по различным направлениям. Есть техники по ремонту агрегатов, системы смазки, топливной системы, автоэлектрики… Когда происходит очередная неисправность, обычно сначала детально выясняется, в чем причина выхода техники из строя. Разбираются каждый узел, агрегат и деталь, и только после этого ремонтники приступают к работе. Они стараются вернуть технику в строй как можно скорее, ведь в условиях боевых действий от этого может зависеть исход всего сражения. Ремонтники это прекрасно понимают, поэтому ежедневно работают над повышением уровня профессионализма.

– Наши мастера – это люди с золотыми руками, – подчеркивает командир части. – Вместе с дейст­вующими военнослужащими у нас работают и военные пенсио­неры. Их опыт востребован, а желание продолжать работать только приветствуется. Благодаря налаженной системе работы и опыту специалистов процесс ремонта проходит слаженно и довольно быстро.

В числе таких военнослужащих, чье мастерство, опыт и профес­сио­нализм заслуживают уважения, командир ремонтно-восстановительного отделения старший сержант Олег Пантелеев. Стаж его военной выслуги составляет уже более 20 лет. Опытный автоэлектрик востребован не только в своей воинской части. Нередко как отличного специалиста, которому подвластен ремонт любой сложности, его командируют в другие воинские части и гарнизоны.

– С детства я мечтал стать военным. Тогда же захотел стать и автоэлектриком, – вспоминает Олег Пантелеев. – Так получилось, что мне удалось совместить два своих желания. Надо сказать, что в армии электричество присутствует во всей технике. Взять бронетанковую, колесную технику – везде идет электричество, подача электропитания. Какой бы сложный ни был случай неисправности, я добьюсь того, чтобы разобраться и отремонтировать.

И такой подход к своей работе у каждого военнослужащего полка материально-технического обеспечения. Если уж военные мастера способны ремонтировать танки, ракетно-артиллерийское вооружение и боевые машины, то справиться с легковыми автомобилями им вообще не составляет труда. Но они не желают менять свою военную службу на работу в частных мастерских. Причина тому проста и серьезна одновременно: преданность своему делу, воинскому долгу и высокое чувство ответственности.

– Я служу в армии вот уже больше двух десятков лет. За все это время ни разу не пожалел о своем выборе. Чувствую, что именно здесь мое место, – считает Олег Пантелеев. – Из-за частых командировок жена, бывает, ворчит, но относится с пониманием. Она знала, за кого выходила замуж. Я ей сразу сказал, какая у меня служба и что я человек военный, приказы мы выполняем, не обсуждая.

Вот только технике не прикажешь, даже если она военная. При возникшей неисправности нужны скрупулезный подход, анализ и настойчивость в выяснении причин поломки. И тогда в дело вступают те самые люди с золотыми руками, которые возвращают машины в строй. И лучшим показателем их работы становятся исправно работаю­щие узлы и агрегаты, а также ласкающий слух шум двигателей боевых машин.