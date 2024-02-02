Сколько ощутимых землетрясений произошло в Казахстане с 23 января

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего с 23 января 2024 года на территории Казахстана произошло 13 ощутимых землетрясений, с эпицентрами на территории Китая и Кыргызстана.

– Обстановка стабильная. МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике, – отметили в МЧС

Напомним, ночью 23 января сильное землетрясение ощутили жители Алматы. Люди в страхе выбегали на улицы. Владельцы алматинских кафе стали запускать их в свои заведения, чтобы обогреть. На следующий день МЧС насчитало трещины на девятнадцати домах. После землетрясения стало известно о 44 пострадавших.

Жители не были готовы к такому событию, поскольку не получили предупреждения от спасательных служб. В том, что SMS-сообщения с предупреждением долго шли до алматинцев, глава Минцифры обвинил операторов сотовой связи. В ДЧС Алматы посчитали, что включать сирену не было необходимости.

25 января глава государства раскритиковал главу МЧС на совещании по вопросам обеспечения сейсмической безопасности.