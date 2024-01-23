Владельцы алматинского кафе обогрели горожан во время землетрясения

Происшествия, Чрезвычайные ситуации
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Алматинец Максим Барышев опуликовал на своей странице в Instagram пост о кафе, в котором согревались выбежавшие из квартир горожане во время ночного землятресения, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: https: instagram.com/baryshev_maxim/

Автор поста назвал владельцев заведения патриотами.

Фото он подписал так : "Возле моего офиса есть кафе. Соседей приютили, обогрели, чаем напоили. Настоящие патриоты!!!"

Напомним, вчера после полуночи жители Алматы ощутили сильные толчки, многие стали выбегать на улицу без верхней одежды, с маленькими спящими детьми, укутанными в одеяло.

На дорогах образовались пробки из-за того, что некоторые решили покинуть верхнюю часть города и переждать опасность на открытых пространствах. Кто-то из горожан направился в точки сбора. 

Почему не включали сирены ночью, рассказали в ДЧС Алматы. На данный момент известно о 44 людях, обратившихся за медпомощью после ночного землетрясения в Алматы. 

Также известно, что зарегистрировано 3 сейсмических события в Алматы, Шымкенте , Жамбылской области и области Жетысу.

Полиция Алматы доложила о криминогенной обстановке в городе.

По прогнозам МЧС, в Алматы сильных землятресений не ожидается.  

#землетрясение #ЧС #Алматы #кафе #точки сбора

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