Владельцы алматинского кафе обогрели горожан во время землетрясения

Алматинец Максим Барышев опуликовал на своей странице в Instagram пост о кафе, в котором согревались выбежавшие из квартир горожане во время ночного землятресения, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: https: instagram.com/baryshev_maxim/

Автор поста назвал владельцев заведения патриотами.

Фото он подписал так : "Возле моего офиса есть кафе. Соседей приютили, обогрели, чаем напоили. Настоящие патриоты!!!"

Напомним, вчера после полуночи жители Алматы ощутили сильные толчки, многие стали выбегать на улицу без верхней одежды, с маленькими спящими детьми, укутанными в одеяло.

На дорогах образовались пробки из-за того, что некоторые решили покинуть верхнюю часть города и переждать опасность на открытых пространствах. Кто-то из горожан направился в точки сбора.

Почему не включали сирены ночью, рассказали в ДЧС Алматы. На данный момент известно о 44 людях, обратившихся за медпомощью после ночного землетрясения в Алматы.

Также известно, что зарегистрировано 3 сейсмических события в Алматы, Шымкенте , Жамбылской области и области Жетысу.

Полиция Алматы доложила о криминогенной обстановке в городе.

По прогнозам МЧС, в Алматы сильных землятресений не ожидается.