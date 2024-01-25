Глава государства раскритиковал главу МЧС

Президент
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Аменова Дана
Корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил свое недовольство работой МЧС на совещании по вопросам обеспечения сейсмической безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: Акорда

Президент, обращаясь к главе МЧС Сырыму Шарипханову, отметил, что он специалист в этой области, обладает теоретическими знаниями, но когда дело касается реальной работы, нельзя сказать, что очевидны результаты его труда.

– Нынешнюю работу никак нельзя назвать удовлетворительной. Министру Шарипханову я ставлю на вид. Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать, здесь ничего зазорного нет. Вернем на научно-преподавательскую работу. Сейчас нужен практический подход к деятельности министерства и, в целом, к решению вопросов, которые возникают во время чрезвычайных ситуаций. Ситуация очень сложная и ответственная, она напрямую влияет на безопасность нашей страны. Поэтому нам всем необходимо проявить ответственность, собранность и активность. Другого пути нет. Администрация президента будет держать на контроле все указанные сегодня вопросы, – сказал президент.

Он дал поручения госорганам провести работу над ошибками и сделал обращение жителям Алматы. 

#Токаев #президент #Алматы #МЧС #совещание #Акорда #деятельность #критика #сейсмическая безопасность

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