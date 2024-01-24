Трещины на девятнадцати домах насчитало МЧС после землетрясения

В Центре управления кризисными ситуациями продолжается работа республиканского оперативного штаба под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.
На очередном заседании РОП также приняли участие службы гражданской защиты, личный состав оперативного штаба и территориальные подразделения МЧС.
Министр по ЧС заслушал обновленные доклады о ходе работы привлеченных служб гражданской защиты по обеспечению безопасной и бесперебойной работы в условиях ЧС.
Так, стало известно, что на телефоны горячей линии, организованных в оперативных штабах, поступило свыше 800 звонков от граждан.
По результатам визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов на территории Алматинской области обнаружены трещины на 19 объектах.
По оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона землетрясения интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются, добавили в ведомстве.
Напомним, ночью 23 января в Алматы произошло землетрясение.
На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова.
Самолетам, прибывшим в аэропорт Алматы, не давали разрешение на посадку.