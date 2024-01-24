Трещины на девятнадцати домах насчитало МЧС после землетрясения

В Центре управления кризисными ситуациями продолжается работа республиканского оперативного штаба под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

На очередном заседании РОП также приняли участие службы гражданской защиты, личный состав оперативного штаба и территориальные подразделения МЧС.

Министр по ЧС заслушал обновленные доклады о ходе работы привлеченных служб гражданской защиты по обеспечению безопасной и бесперебойной работы в условиях ЧС.

Так, стало известно, что на телефоны горячей линии, организованных в оперативных штабах, поступило свыше 800 звонков от граждан.

По результатам визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов на территории Алматинской области обнаружены трещины на 19 объектах.

По оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона землетрясения интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются, добавили в ведомстве.

Напомним, ночью 23 января в Алматы произошло землетрясение.

На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова.

Самолетам, прибывшим в аэропорт Алматы, не давали разрешение на посадку.