Трещины на девятнадцати домах насчитало МЧС после землетрясения

Общество
141
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Центре управления кризисными ситуациями продолжается работа республиканского оперативного штаба под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

На очередном заседании РОП также приняли участие службы гражданской защиты, личный состав оперативного штаба и территориальные подразделения МЧС.

Министр по ЧС заслушал обновленные доклады о ходе работы привлеченных служб гражданской защиты по обеспечению безопасной и бесперебойной работы в условиях ЧС.

Так, стало известно, что на телефоны горячей линии, организованных в оперативных штабах, поступило свыше 800 звонков от граждан.

По результатам визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов на территории Алматинской области обнаружены трещины на 19 объектах.

По оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона землетрясения интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются, добавили в ведомстве.

Напомним, ночью 23 января в Алматы произошло землетрясение.

На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова.

Самолетам, прибывшим в аэропорт Алматы, не давали разрешение на посадку.

 

#землетрясение #дом #МЧС #трещины

Популярное

Все
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Напал на школьницу
Медсестры с автоматами
3D-мечты сбываются
Закончен процесс по громкому делу о стрельбе в баре, в результате которой погиб мужчина
Иглофильтр против дренажного коллапса
Газовый злоумышленник
Жизнь дала трещину
Временные бесплатные места для уличных торговцев предоставят на рынках административного центра Алматинской области – города Конаева
До места – без задержек
Бродячий криминал
Твердый бытовой… снег
Предотвратить негативные последствия
Каким должен быть город для людей?
Что в имени твоем?
Трудное «лечение» ветеринарии
Из кухни – в музей
Особая миссия
Снова о сердце и не только о нем
Готовность к совместным проектам
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Работать на земле дано не каждому
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Перспективы глобальны, как и проблемы
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Проблемы общества – основа нормотворческой деятельности
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
Первый турецкий космонавт отправится на МКС
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Работа особого режима
Деньги для больших дел
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Порядка 9 тыс. казахстанцев переселились за год с юга на се…
Дайте спецпособие!
Булочки самоуправления
Не надо паники!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]