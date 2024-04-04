Скончался мэтр казахстанской журналистики Гадильбек Шалахметов

Публициста, педагога, академика журналистики Казахстана не стало на 81-м году жизни, сообщает Kazpravda.kz
О кончине Гадильбека Шалахметова сообщили в Академии журналистики Казахстана. Гадильбек Шалахметов родился 9 июня 1943 года в Астраханской области.
Окончил Казахский политехнический институт, обучался также на Высших курсах сценаристов и режиссеров в Москве. Шалахметов в разные годы работал главным редактором Госкино Казахской ССР, заместителем председателя Государственного комитета Казахской ССР по телевидению и радиовещанию, председателем Гостелерадио Казахской ССР. В 1991 году был назначен пресс-секретарем президента Казахской ССР, руководил пресс-службой президента. Является основателем и первым председателем межгосударственной телерадиокомпании «Мир».
«Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам покойного. Память о Гадильбеке Минажевиче будет жить в наших сердцах. Его яркий талант, профессионализм и ценные достижения в области медиа оставят неизгладимый след в истории казахстанской журналистики», – написала в связи с кончиной мэтра министр культуры и информации РК Аида Балаева.