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Скорая помощь для дорог
​​​​​​​Игорь Бургандинов

Так уж повелось в наших широтах, что вместе со снегом по весне сходит и асфальт. Уж больно сурова окружающая действительность, оправдывается начальство. Нынешняя зима вроде помягче была, но смена времен года обнажила те же проблемы. Автомобилисты уже начали потихоньку откладывать энные суммы на ремонт подвески, но забрезжил для них лучик надежды. Оказывается, в этом году «ямочный» ремонт делают чуть по-другому, не «растягивая» его по времени и по улице. Технология прежняя, но все выполняется в комп­лексе. Огородили, «вырубили», зачистили, смазали, «закатали», разгородили и уехали. На следующий небольшой участок. Быстро и эффективно!

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