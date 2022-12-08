Скорой помощи нужно помочь

Об этом в ходе недавнего правительственного часа проинформировала заместитель председателя Сената Парламента РК Ольга Перепечина. Количество жалоб на качество и доступность медицинской помощи населению за 2020–2021 годы, как добавила спикер, увеличилось более чем в два раза: с 7 800 до 17,5 тыс. В этих цифрах не отражена отдельная графа по недовольству работой бригад скорой медицинской помощи. Но учитывая, что короткий номер «103» – самый первый, куда звонит каждый из нас в случае недомоганий, нетрудно догадаться, что работа «неотложки» тоже подвергается критике. Не верите? Помониторьте соцсети.

Жительница Косшы – одного из пристоличных городов несколько раз за день вызывала бригаду врачей из-за болей в груди. И каждый раз ей говорили, мол, ничего страшного, прописывая стандартный рецепт пилюль. Но легче не становилось. В итоге 40-летняя женщина на такси (!) поехала в ближайшую больницу Астаны. Там из приемного покоя ее сразу же направили в реанимационное отделение: обширный инфаркт.

В местных чатах этот случай вызвал широкий общественный резонанс, и руководство поликлиники даже обещало разобраться с нерадивыми фельдшерами, что при осмотре не провели ЭКГ – стандартную процедуру при типичных болях в области груди. А ведь именно из-за такого халатного отношения медиков могла оборваться жизнь человека.

«Приехала бригада скорой помощи. Осмотрели, говорят, что у детей острое отравление. Время три часа ночи. Думала, нас в больницу госпитализируют, а мне говорят – сами езжайте в инфекционку. Ночью? С двумя детьми, у которых рвота и диарея? Спрашиваю: «Вы тогда зачем приезжаете?» А медбрат отвечает, что они забирают тех, у кого судороги, инсульт и сердечный приступ. Ужаснулась…» – пишет в Сети другая жительница Косшы.

Пристоличный город – не единственный населенный пункт Казахстана, где жители вынуж­дены жаловаться на работу службы скорой медицинской помощи: то кареты прибывают с опозданием, то в госпитализации отказывают…. Еще два года назад в Министерстве здравоохранения страны назвали возможные способы донесения недовольства до государственных органов. Первый – через сall-центр фонда ОСМС. Второй – обращения в департаменты контроля качества и безопасности товаров и услуг на местах. Кстати, тогда же, в 2020-м, желая оценить работу службы скорой медицинской помощи, портал еnergyprom.kz проводил опрос среди казахстанцев. И он показал, что в 10,4% случаев людям приходилось ждать бригаду более одного часа. Хотя большая часть опрошенных тогда отмечала, что скорая прибывала в течение 10 минут. Правда, как говорят специалисты, это самое время прямо пропорционально состоянию пациента на момент вызова бригады, которое подраз­деляется на четыре категории.

Первые три связаны с потенциальной угрозой жизни, а это значит, что в данных случаях медики приедут в кратчайшие сроки. А если это обострение хронического заболевания без внезапных и выраженных нарушений работы органов и систем организма, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью, то вас, грубо говоря, будут обслуживать «по остаточному принципу». Конечно, не приехать на вызов медики не имеют права, но вот прибытия скорой придется подождать.

«Служба скорой медицинской помощи (ССМП) в Казахстане берет свое начало с 1927 года, и поэтапно она была создана во всех регионах страны. С 2017 года проведена ее модернизация, внедрена двухуровневая система оказания неотложной медицинской помощи. Применяется дифференцированный подход, действует единая информацион­ная система управления вызовами в регионах», – ответили нам на запрос в Министерстве здравоохранения.

Также сообщили, что в своей работе фельдшеры руководствуются Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» и приказом министра здравоохранения РК от 30 нояб­ря 2020 года «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации». Согласно установленным требованиям, время обработки вызова с момента его получения диспетчером станции скорой помощи составляет 5 минут. За этот период специалист определяет категорию срочности поступившего звонка.

Как отмечают в профильном ведомстве, служба представлена 18 самостоятельными станциями, 122 городскими подстанциями и 291 районным отделением. В областных, городских станциях функционируют 1 486 выездных бригад.

«За годы независимости улучшилось оснащение станций ССМП. Все они обеспечены автоматизированной системой управления вызовами. На балансе службы имеется 2 360 единиц санитарного автотранспорта. На сегодняшний день на балансе ССМП 2 295 единиц спецтехники, из них 1 444 – в городе и 851 – в сельской местности. Оснащенность санитарным автотранс­портом за 9 месяцев 2022 года составила 98%», – сообщают в Минздраве.

Не будем спорить с представленными цифрами. Нам важнее понять другое: почему почти за вековую историю работа службы скорой медицинской помощи не доведена до совершенства? Почему казахстанцы не перестают жаловаться по поводу деятельности неотложек? Все эти «почему» нуждаются во вразумительных ответах.

А может, нужно исходить от обратного? Если с количеством спецтехники все в порядке, хотя нельзя исключать факты поломок, то, может, корень зла – в оплате труда или в дефиците кадров?

«На данный период общее количество сотрудников службы СМП 21 278 человек. В областных⁄городских станциях функ­ционируют 1 492 выездные бригады в одну смену, из них 271 (18,2%) специализированные (врачебные) и 1 221 (81,8%) фельд­шерские бригады. Формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются государственным предприятием на праве хозяйственного ведения самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда. В рамках реализации Послания Главы государства народу Казах­стана на 2021–2023 годы ежегодно на 30% к действующей повышается заработная плата врачей и на 20% – средних медицинских работников», – проинформировали в министерстве.

Чтобы узнать, какую же заработную плату получают, к примеру, водители скорых, достаточно опросить пару из них или заглянуть в чат объявлений: «В скорую помощь отделения г. Косши, с. Коянды, с. Кабанбай Батыр Целиноградского района срочно требуются водители. Квалификационные требования: классность по водительскому удостоверению 1, 2 класс, не ниже второго, наличие записи в трудовой книжке о стаже работы водителем не менее 3 лет. График работы 12 ч день, 12 ч ночь, 24 ч – выходные. Заработная плата 100–120 тыс. тенге на руки (зависит от количества смен). В январе 2023 года ожидается повышение заработной платы».

Нетрудно догадаться, что те, кто соглашается на такую работу, вынуждены подрабатывать в свободное время. А иначе как прокормить семью на 120 тыс. тенге, тем более что от нынешних цен на продукты питания можно получить, говоря словами дяди Мити из всем известного кинофильма, «инфаркт микарда, вот такой рубец!».

Вот и получается, что казах­станская служба скорой медицинской помощи сама нуждается в поддержке. Во-первых, в стопроцентном оснащении спецтехникой, полной «укомплектовке» специалистами. Во-вторых, в полной проверке бригад на соответствие квалификации. Ну а самое главное – в законодательной защите прав медиков и водителей неотложек от посягательств на жизнь и здоровье со стороны неадекватных личностей. Но это уже другая тема.