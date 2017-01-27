Свежий выпуск
​Скрининг обеспечен
Раиса Нуркашева, Алматы

Официальный медицинский партнер специально для Универсиады разработал уникальный лабораторный профиль «Здоровая команда INVITRO», объединив в нем 13 основных медицинских анализов. Сюда вошли клинический анализ крови, аланиаминотрансфераза, общий белок в крови, билирубин, креатинин и другие сложнопроизносимые анализаторы. Профиль отличают емкость, полное обследование состояния здоровья и высокая точность. Это уникальное изобретение, по сути, можно назвать скринингом здоровья.

Генеральный директор «ИНВИТРО-Казахстан» Александра Тимофеева говорит, что компания готова провести полную лабораторную диагностику всех участников соревнований, проживающих в Атлетической деревне. «Любой спорт­смен в случае необходимости может обратиться в поликлинику, которая развернется в спортивной деревне, а после назначения анализов мы обеспечиваем полную лабораторную диагностику», – пояснила она.

В дни Студенческих игр компания готова обслужить четыре тысячи человек, которые приедут в Атлетическую деревню. Таким образом, медицинский партнер готов к максимуму обратившихся и уже открыл в спортивной деревне пункт взятия биоматериала, то есть крови. «Мы являемся партнерами Универсиады, поэтому обеспечим полный спектр услуг лабораторной диагностики, а необходимые для этого материалы предоставляет сама компания», – добавила Александра Тимофеева.

Во время Студенческих игр для оказания медицинской помощи будут задействованы 8 стационаров Алматы. На Универсиаду будут привлечены 30 бригад скорой медицинской помощи.

Первыми кровь для уникального профиля из 13 анализов сдали известные спортсмены – легендарные альпинис­ты Максут Жумаев и Василий Пивцов, мировой путешественник Магжан Сагимбаев и другие. И остались довольны: сдав кровь лишь один раз, спортсмены получат развернутую картину лабораторных показателей своего здоровья. Результаты медики отправят на их e-mail.

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