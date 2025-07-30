Он родился в 1950 году в ауле Киынжыра (Жаңаүлгі) Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. Удивительно красивая, богатая, завораживающая природа и сила Алтайских гор породили немало талантов, которые внесли свой достойный вклад в развитие культурной и научной жизни казахского народа.

Дидахмет окончил знаменитую Шынгыстайскую школу, открытую в 1911 году. Фундамент данной школы был заложен в 1903-м известным меценатом того времени Абдыкеримом Ережепулы. Он учился в Лесном институте в Петербурге вместе с Алиханом Букейханом, тесно общался с Абаем, Шакаримом. Дважды избирался депутатом Государственной думы России.

Первая проба пера Дидахмета Ашимханулы – стихотворение «Шырқал ән», написанное в 7-м классе и опубликованное в районной газете 8 марта 1965 года. Поэтический дар передался мальчику от родственников по материнской линии: дедушка его матери Багди был известным акыном-импровизатором по имени Тикебай.

После школы Дидахмет не смог сразу отправиться в город, чтобы поступать в институт. Надо было помогать родителям, и он был вынужден остаться в ауле и устроиться разнорабочим. Вот как вспоминает сам писатель о тех нелегких днях: «На последний звонок я отправился в кирзовых сапогах. Помню, как на торжественной линейке читаю свой стих, на мне – белая рубашка, а на ногах – кирзовые сапоги».

Лопата – первый рабочий инструмент, которым он ловко орудовал на строи­тельном участке «Алтайдорстрой». Дидахмет благодарен судьбе за то, что с раннего возраста познал настоящий труд: «Я обязан одной вещи за то, что научился грамоте и постиг казахский язык до самых глубин. Именно лопата – как сильное орудие – научила меня держать в руках перо! Руки, державшие лопату, становятся сильными и для пера!» Тяжелый физический труд воспитал в нем мужество и закалил характер.

Дидахмет с детства был очень любо­знательным: любил во всем докапываться до сути, стремился понять изучаемый предмет и познать новое. Его одноклассница Гульнар Токсанбаева вспоминает забавный случай из школьной жизни: «В девятом классе у всех нас неожиданно проснулся особый интерес к химии. Причиной тому стала новая учительница – Жазира Амиренова, недавно вышедшая замуж и приехавшая в наш аул. Каждый ее урок был настоящим открытием, и мы с нетерпением ждали следующего.

На одном из занятий Жазира-апай объясняла тему «Перекись водорода».

– Перекись водорода может обесцвечивать и осветлять различные вещества, – сказала она мягким спокойным голосом.

Дидахмет тут же спросил:

– А где ее можно купить?

– В любой аптеке, – так же спокойно произнесла учительница.

В те времена не то что смартфонов, даже телевизора у нас не было. Но зато у детей была поразительная тяга к знаниям, к учебе. На каждом уроке сыпались десятки вопросов. И на вопрос Дидахмета тогда никто внимания не обратил.

На следующий день на уроке математики наш учитель Алибек-агай вдруг строго сказал:

– Ашимханов, сними головной убор!

Мы все дружно обернулись: за последней партой сидел Дидахмет, не снимая шапки. Учитель сначала сделал замечание, потом повторил его, а когда он уже начал подходить ближе, Дидахмет, не выдержав, все же снял шапку. И мы увидели его необычные волосы: светло-русые, а местами с розоватым оттенком.

Учитель строго сказал: «Иди помой голову!»

Однако, хоть Дидахмет и помыл волосы, разноцветный оттенок так и не исчез. На следующий день он пришел в школу уже с выбритой головой. Вот такая была история с Диконом. Так мы называли его в школе...»

После службы в армии в 1972 году Дидахмет едет в Алма-Ату поступать в КазГУ на факультет журналистики, где приобретает верных друзей – Улыкбека Есдаулета, Еркина Нуразханова, Турсына Журтбая, Жолаушы Турдыкулова. Знакомится с прекрасной девушкой Лизой, уроженкой Катон-Карагая, которая после окончания учебы в ЖенПИ вернулась в родные края и устроилась работать в сельскую библиотеку. Дидахмет влюбился в красивую, спокойную и уравновешенную по характеру девушку, ведь она как никто подходила ему – бойкому, вспыльчивому джигиту.

Между молодыми людьми вспыхнули чувства, и вскоре они поженились. Скромная свадьба прошла в маленьком двухкомнатном доме в родном Шынгыстае: в одной – накрыли дастархан и произносили самые лучшие пожелания, а в другой – молодежь от души плясала до утра. Вести свадьбу поручили самому близкому другу – Алибеку Аскарову, который к тому же снимал на фотоаппарат это праздничное событие. Но, к сожалению, проявить фотографии не удалось – вся пленка оказалась засвеченной.

После окончания университета начинается трудовой путь Дидахмета в ведущих печатных изданиях республики: «Лениншіл жас», «Қазақстан пионері», «Заман-Қазақстан», «Қазақ әдебиеті», он был заместителем главного редактора газеты «Түркістан», «Алматы ақшамы», «Астана ақшамы», журнала «Отан», а также преподавал на своем родном факультете журналистики.

Дидахмет-ага и Лиза-апай воспитали двоих детей: дочь Зульфию и сына Дау­лета. Они получили хорошее образование, выросли порядочными людьми, создали свои семьи.

Даулет – достойный потомок славного рода Ашимхановых. Воспитанный, образованный, открытый и приятный в общении человек. С ним можно часами беседовать на темы национальной культуры. Он по крупицам собирал все материалы: у него богатая картотека всех газетных и журнальных статей, художест­венных переводов произведений его отца. Даулет дорожит добрым воспоминанием каждого, кто был сопричастен к жизни и деятельности писателя. Ибо не зря в народе говорят: даже если твой отец ушел из жизни, добрые дела и уважение к нему будут жить через людей, которые его знали.

Сейчас Даулет заботится о своей маме – самом дорогом человеке, которая занимается воспитанием внуков и помогает сыну в деле сохранения и популяризации творчества Дидахмета Ашимханулы.