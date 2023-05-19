Следующий саммит "Центральная Азия – Китай" пройдёт в Казахстане

Президент, Международное сотрудничество, Политика
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Мероприятие состоится в 2025 году.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом Саммите «Центральная Азия – Китай», в ходе которого выразил готовность провести в Казахстане второй саммит, сообщает Kazpravda.kz.

Президент заявил, что все высказанные им инициативы подтверждают стремление Казахстана к укреплению «всепогодных» отношений и многопланового сотрудничества стран региона.

На саммите также выступили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Главы государств по итогам саммита «Центральная Азия – Китай» подписали Сианьскую декларацию и приняли Перечень инициатив.

Следующий саммит пройдёт в Казахстане в 2025 году.

 

#Токаев #сотрудничество #Китай #Центральная Азия #саммит

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