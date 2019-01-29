​Словарь в помощь

С января 2019 года Казахстан официально стал первой из СНГ и 38-й страной в мире, которая вступила в SNOMED International. В состав организации входят государства, участвующие в разработке и использующие единую медицинскую терминологию SNOMED.

На сегодня этой терминологией пользуются в 50 странах мира. Вступление Казахстана в эту организацию – прорывной шаг для отечественной системы здравоохранения. Переговоры с Международной организацией по разработке стандартов в области медицинской терминологии (IHTSDO) о вступлении велись в течение 2 лет.

SNOMED представляет собой полную многоязычную номенклатуру клинических терминов, число которых составляет более 340 тыс. По сути, это клинически подтвержденный, семантически богатый, контролируемый словарь, который обеспечивает стандартизированный способ формирования клинических фраз, записываемых врачом, и позволяет автоматически их интерпретировать.

Внедрение SNOMED прежде всего станет важной частью ведения электронных паспортов здоровья, инструментом для надежного предоставления и автоматической обработки клинически важной информации. Использование стандартизированных фраз позволит врачам четко формулировать и в свою очередь правильно интерпретировать данные, отраженные в электронных паспортах здоровья.

В целом использование клинической терминологии SNOMED позволит обеспечить раннее обнаружение возникающих проблем со здоровьем у пациента, вести мониторинг состояния здоровья населения, реагировать на изменения в медицинской практике, снизить дублирование данных и избежать ошибок, обеспечить контроль за оказанием медпомощи с возможностью детального анализа медицинских записей, проводить лечение совместно с другими участниками, используя информацию о конкретном пациенте, которая хранится в четко структурированном формате.