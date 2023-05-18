Служить, а не обогащаться

Именно так участникам конференции видятся главные направления развития и совершенствования государственной службы, призванной отвечать запросам общества в современных условиях.

По мнению председателя управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихана Байменова, в критические моменты, такие, например, как пандемия, взоры граждан справедливо обращены к государству в ожидании своевременных и эффективных решений.

– Проводимая политика должна отличаться как профессионализмом и открытостью, так и применением лучшей международной практики, – отметил он, подчеркнув, что в Казах­стане проведено более 70 специальных исследований по совершенствованию сферы государственной службы, при этом Астанинский хаб стал центром обмена опытом и знаниями на международном уровне.

Партнерство с ним высоко ценят зарубежные коллеги. Как отметила постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, с момента создания Астанинского хаба государственной службы в 2013 году деятельность этого института была направлена на развитие международного сотрудничества и партнерства, проведение прикладных исследований и обмен передовым опытом.

Сегодня большинство правительств по всему миру наращивают усилия по цифровому преобразованию своих стран, чтобы создать возможности для предоставления гражданам более эффективных услуг. В последние годы ПРООН взяла на себя обязательство продвигать цифровую повестку дня и налаживать новые партнерские отношения в области цифровизации и инноваций, а также изучать и развивать новые методы работы. И нынешняя конференция – хорошая возможность для этого.

Не меньше сегодня важна культура корпоративного управления, основанная на демократических принципах. Но достигнуть высоких показателей «слышащего государства» на практике не так-то непросто – для этого и нужен постоянный обмен опытом и мнениями как в региональном разрезе, так в международном масштабе.

Заместитель Генерального секретаря ООН, председатель Комиссии ООН по международной гражданской службе Ларби Джакта считает Астанинский хаб государственной службы хорошей диалоговой и исследовательской площадкой для рассмотрения лучших практик в этой сфере.

– Мы преследуем цель по созданию условий для честной и открытой конкуренции при занятии должностей на государственной службе, – отметил в свою очередь председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев. – Что касается самой системы, то она становится сервисной, основанной на принципах меритократии.

С марта текущего года ведется онлайн-прием сотрудников в пяти государственных органах. Проект сейчас действует в пилотном режиме в министерствах торговли и интеграции, индустрии и инфраструктурного развития, а также в Акмолинской области, Шымкенте и в самом агентстве.

В этом году Президентский молодежный кадровый резерв впервые будет сформирован в регионах. В него принимаются заместители акимов районов, руководители отделов или начальники отделов областного уровня, заместители руководителей управлений. Это позволит создать более широкие возможности для продвижения молодых специалистов.

Председатель Агентства по противодействию коррупции РК Асхат Жумагали рассказал об инструментах противодействия коррупции, потому как меритократия невозможна без добро­порядочности, а госслужба должна рассматриваться обществом как пример служения ему, а не как механизм обогащения отдельных чиновников.

Своим мнением по этому поводу поделились и участники пленарной сессии – бывший председатель рабочей группы ОЭСР по борьбе со взяточничеством при осуществлении международных коммерческих сделок Драго Кош, а также Пан Сук Ким, Рекс Фейсер (США) и Виктор Гузун (Эстония).

На первой панельной сессии «Меритократия в действии: лучшие практики и опыт стран – участниц хаба» руководители и представители уполномоченных органов Бельгии, Республики Корея, Канады и Казахстана рассказали о своих достижениях в этой области.

Основоположник теории мотивации госслужащих Дж. Перри (США) в своем выступлении подчеркнул связь между меритократией и эффективностью работы правительства. По его словам, назначение и продвижение по заслугам, беспристрастность в системе госслужбы не только снижают коррупцию и госрас­ходы, но и являются важным рычагом для экономического роста страны.

На отдельной сессии были презентованы десять новых исследований хаба, которые охватывают такие важные сферы госслужбы, как талант-менедж­мент, оплата труда, дебюрократизация и другие.

Конференция продлится три дня. Впервые в ее рамках состоится заседание «круглого стола» на тему «Культурно-цивилизационные аспекты развития государственного управления: от Лагаша и аль-Фараби до наших дней», на котором эксперты из Казахстана, Узбекистана и Турции расскажут о трудах аль-Фараби, Тамерлана, Алихана Бокейхана и Мустафы Шокая в контексте развития госуправления.

На другой специальной сессии будут представлены результаты уникального исследования – анализ работы 15 каналов коммуникации госорганов с населением.

Цифровизации процесса отбора на госслужбу будет посвящен третий день. Параллельно в течение двух дней будет проходить региональный семинар по управлению изменениями для цифровой трансформации госуправления. Ведущие практики и международные эксперты из Республики Корея, Всемирного банка и ОЭСР поделятся инструментами и методологией управления изменениями с госслужащими из семи стран Центральной Азии и Кавказа.

На заключительной сессии представители академий и школ госуправления обсудят актуальные вопросы преподавания и проведения исследований.