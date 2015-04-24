Свежий выпуск Со спортивных арен – на военный полигон Юрий ЛИФИНЦЕВ, Алматинская область

Чтобы не быть голословным, назовем несколько имен из этого списочного состава. Лыжники Николай Чеботько, Елена Коломина, Татьяна Осипова, Евгений Величко, Евгений Кошевой, Марина Матросова – все из основного состав сборной Казахстана. Биатлонисты Ян Савицкий, Диас Кенешев, Людмила Кистанова, Мария Лебедева, Алина Райкова – сплошь участники Кубков мира и иных серьезных стартов. То же самое можно сказать об ориентировщиках Денисе Власове, Эльмире Молдашевой...

Мастера спорта международного класса и мастера спорта РК – все они на республиканской арене представляют Цент­ральный спортивный клуб армии Министерства обороны Казахстана, являются военнослужащими. Их звания – от рядового до старшего лейтенанта, но в основном это младшие сержанты. И сборы у них в эти весенние дни были не учебно-тренировочные, а военные.

...На учебный полигон в Алматинской области мы приехали пораньше, чтобы посмотреть на это необычное воинское подразделение. Выправка у ребят и девчат, одетых в камуфляжную форму, была отменной, поистине спортивной. Им эту форму даже не нужно было подшивать, подгонять под статные атлетические фигуры – сама природа и долгие годы тренировок сформировали такие силуэты, что любой покрой для них словно для демонстрации новых образцов одежды. Четкий шаг в строю, практическая работа по сборке и разборке автомата, итоги конт­рольных стрельб – все говорило о том, что армейские спортсмены на такие сборы попали не впервые. И действительно, многие из них проходили подготовку на полигоне и в прошлом году, а сейчас, получив предписание учиться ратному мастерству дальше, с удовольствием распрощались на десять ближайших дней с привычной жизнью, переселились в казарму, сменили любимый кулинарный рацион на армейский.

Предвижу улыбку иного читателя: как же из благоустроенных квартир да в казарму, кто ж откажется? Но не стоит по этому поводу сильно ерничать, каждый из этих спортсменов своей второй профессией выб­рал именно армейскую, многие и после окончания активной карьеры, проведенной на большой лыжне, останутся служить в войсках или в ЦСКА. Наилучшее тому доказательство – сегодняшние начальники и старшие тренеры по лыжным гонкам, биатлону и спортивному ориентированию Центрального спортивного клуба армии Владимир Борцов, Николай Брайченко и Денис Власов. Не так давно они сами защищали спортивные цвета сборных команд Казахстана, нынче же работают в своем спортклубе, руководят подопечными и в спорте, и на военных сборах.

И еще. На полигоне я поговорил со многими спортсменами, и все они – Елена Коломина, Евгений Кошевой, Диас Кенешев, Николай Чеботько и другие – не скрывали своего удовлетворения от того, что программа военных сборов была интересной, познавательной, насыщенной практическими занятиями. Особенно всем пон­равилось стрелять на полигоне, что и неудивительно.

– Подобные сборы по боевой подготовке мы проводим ежегодно, – рассказал нам заместитель председателя Спортивного комитета – ЦСКА Министерства обороны Республики Казахстан полковник Марат Бралинов. – Сейчас подошла очередь трем штатным командам, а это 22 человека. Сборы мы проводим в двух местах – в алматинском учебно-тренировочном центре и учебном полигоне войсковой части № 61993 в Алматинской области. Если в городе проходили теоретические занятия, то на полигоне армейские спортсмены оттачивают свое мастерство в таких «предметах», как топография, огневая и тактическая подготовка. К огневой подготовке, к слову, относится сборка и разборка оружия, чем сейчас и занимаются спортсмены.

Надо отметить, что организация нынешних военных сборов для представителей зимних видов спорта вполне своевременна: все атлеты завершили выступления в республиканских и международных стартах прошедшего сезона, на планах тренеров сборных команд Казахстана их десятидневное отсутствие, наверное, не скажется. Как нам рассказал полковник Бралинов, в планах ЦСКА организация подобных сборов по боевой подготовке для своих спортсменов значится два раза в году. Сейчас в них участвуют представители зимних видов спорта, а осенью на полигон и в учебные классы будут призваны спортсмены из летних видов. Все они – армейцы, и должны в любой момент встать на защиту своей Родины. Учебный материал спортсмены усваивают хорошо и своевременно, а главное – в охотку и без напряжения.

...Елену Коломину наши любители лыжных гонок знают давно. Участница нескольких Олимпийских игр и чемпионатов мира, неоднократная чемпионка Всемирных зимних универсиад и зимних Азиатских игр, в строю настоящих атлетов она выделялась... самым маленьким ростом. Хотя в телевизионных трансляциях никогда не выглядела «девочкой для битья». Выбирая ее в очередные собеседницы, я исходил из нескольких моментов. Ну во-первых, не раз с ней разговаривал после окончания соревнований и знал, что Коломина всегда говорит только правду. И еще. Ей на этих сборах, думал я, приходится тяжелее остальных. Нелегкое военное обмундирование, железная каска на голове, автомат за плечами – и как все это выдерживает эта хрупкая на вид спортсменка?

Здесь интересно. Мы изучаем уставы, занимаемся строевой подготовкой, разбираем и собираем автомат Калашникова. На таких военных сборах я уже была в прошлом году. Честно скажу: когда узнала, что будут вторые, обрадовалась. И знаете почему? Потому что пройденное и освоенное на первых сборах мы сейчас дополняем чем-то новым, рассказывает Е. Коломина.

– А ваше воинское звание?

– Сержант.

– В следующем спортивном сезоне сержант Коломина будет выступать на международной лыжне? Елена, раньше мы вас знали как прекрасного, ведущего в сборной Казахстана спринтера. Что-то с годами в спортивном плане меняется, остаются ли предпочтения на лыжне?

– Знаете, себя я «чистым» спринтером никогда не считала, могу бегать и другие дистанции. Все зависит только от уровня личной готовности к тем или иным соревнованиям.

– Вас ждет огневой рубеж. Удачи на лыжне и побольше лычек на погонах.

Елена Коломина пошла выполнять стрелковое упражнение. В этот день ее и товарищей по коман­де ждали и другие испытания, и потому приехавшие на полигон журналисты убрали свои камеры, фотоаппараты и диктофоны. Просто всем стало очевидно, что попали они не на какое-то шоу, а в ведущие интенсивную подготовку войска.



