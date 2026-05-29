Ученики завоевали более 1 000 медалей

Образование
Кадиша Ныгмет

В 2025–2026 учебном году усилена поддержка одаренных школьников. В более чем 80 республиканских интеллектуальных соревнованиях приняли участие около 1,6 млн учащихся.

фото пресс-службы акима Алматы

На международном уровне страну представили 5 052 школьника. Они участвовали в 37 олимпиадах и научных конкурсах и завоевали 1 026 медалей, из них 190 золотых, 332 серебряные и 504 бронзовые. Еще 56 участников получили специальные награды.

Отдельно стоит отметить достижения по математике. Сборная Казахстана стала абсолютным лидером European Mathematical Olympiad в Вильнюсе (Литва). На Balkan Mathematical Olympiad в Салониках (Греция) команда заняла 6-е место в общекомандном зачете среди стран с сильными математическими школами.

Наши дети также приняли участие в Regeneron ISEF, крупнейшей мировой научно-инженерной выставке в Финиксе (США). Один из участников получил специальную награду и образовательный грант зарубежного университета за проект по раннему выявлению онкологических заболеваний с использованием искусственного интеллекта.

На международных соревнованиях по робототехнике в Хьюстоне (США) ребята завоевали 12 наград среди свыше 50 тысяч участников. До конца осени учащиеся страны планируют выступить еще более чем на десяти международных соревнованиях.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта ­Токаева победители и призеры международных олимпиад и научных конкурсов получают единовременные выплаты. За золотую медаль предусмотрено 1 500 месячных расчетных показателей, за серебряную – 1 000, за бронзовую – 500. Педагоги-тренеры получают стимулирующие выплаты от 8,5 до 26,5 базового должностного оклада.

Напомним, в августе 2025 года Глава государства впервые встретился с победителями олимпиад в Акорде. В рамках Августовского совещания он также отметил их наставников государственными наградами, сообщила пресс-служба Министерства просвещения.

