Как сделать бизнес экологичным?

Однако депутаты опасаются, что поправки в экологическое законодательство могут негативно сказаться на бизнесе. Диспут возник на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова.

Проект изменений и дополнений по экологическим вопросам разработан депутатами Парламента для совершенствования экологического законодательства, устранения системных пробелов в регулировании, внедрения цифровых решений, а также формирования эффективных механизмов экологического контроля и управления отходами. С нормами законопроекта коллег ознакомил соавтор поправок – председатель Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию Едил Жанбыршин.

– Глава государства Касым-Жомарт ­Токаев поставил перед страной масштабные стратегические задачи: достижение углеродной нейтральности к 2060 году, обеспечение экологически устойчивого развития, расширение лесных массивов и озеленение населенных пунктов. Это не просто экологические лозунги. Это основа новой экономической модели развития Казахстана. Для реализации этих задач необходима современная, четкая и эффективно работающая законодательная база, – отметил мажилисмен.

По его словам, депутаты предложили модернизировать функционал Нацио­нального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсах. В его состав войдут основные кадастры и реестры, данные автоматизированных систем мониторинга эмиссии и отчетность по производственному экологическому контролю. Таким образом, реальные данные мониторинга будут сосредоточены в единой цифровой системе, что исключит возможность сокрытия экологической отчетности и манипулирования данными.

Кроме того, вводятся понятия лесных и пастбищных углеродных офсетов. Инвесторы смогут заключать прямые договоры с лесовладельцами для создания новых лесов на землях государственного лесного фонда и землях запаса.

Другие нормы законопроекта предусматривают закрепление за акиматами полномочий по ликвидации несанк­ционированных свалок и утверждению предельных тарифов по твердым бытовым отходам, реформированию национальной гидрометеорологической службы для получения ею дополнительного внебюджетного дохода, а также совершенствованию механизмов зеленого финансирования и экологического страхования.

В ходе обсуждения депутаты подняли ряд проблемных вопросов, касающихся социальной защиты жителей регионов с высокой экологической нагрузкой, мониторинга и ликвидации незаконных мусорных свалок, а также регулирования обращения с опасными отходами и ужесточения ответственности за нарушения в данной сфере. Наиболее острая полемика развернулась вокруг поправки, предусматривающей право экологических инспекторов проводить проверки без предварительного уведомления. Часть мажилисменов выступила против данной нормы, указав на риски возможного давления на бизнес и злоупотреблений.

Так, Айдарбек Ходжаназаров считает, что норма создает коррупционные рис­ки и ударит прежде всего по фермерам и сельхозпроизводителям. Он обратил внимание на правовую коллизию: Предпринимательский кодекс устанавливает исчерпывающий перечень оснований для внеплановых проверок исключительно с санкции или уведомления прокуратуры. Принятая поправка этот порядок фактически обходит.

Его коллега Азат Перуашев также считает, что новелла может нарушить баланс между бизнесом и проверяющими и выступил против выведения мер экологического контроля из Предпринимательского кодекса и изменения порядка проверок.

В итоге 18 депутатов проголосовали против законопроекта, а председатель Мажилиса Ерлан Кошанов напомнил, что до второго чтения еще есть время.

– Все нормы и все вопросы необходимо еще доработать, чтобы не пострадали предприниматели, а крупные компании придерживались экологических требований, – сказал спикер Мажилиса.

В первом чтении также одобрены законодательные поправки по вопросам совершенствования системы технического и профессионального образования, миграции населения, инициированные депутатами Сената. Документ предусматривает наделение Министерства просвещения компетенциями по разработке и утверждению общеобязательных модулей для организаций технического и профессионального образования. К разработке образовательных программ предлагается привлекать работодателей.

В процессе обсуждения мажилисмены подняли вопросы дефицита обу­чающихся в районных колледжах, коррупционных рисков при распределении государственных грантов без конкурс­ного отбора, а также оснащения материально-технической базы учебных заведений. Кроме того, парламентариев интересовали механизмы подтверж­дения профессиональной квалификации граждан с большим трудовым стажем, трудоустройство выпускников колледжей по специальности, расширение перечня участников программ добровольного переселения и меры по стимулированию переезда граждан в приграничные регионы.

Согласно повестке, Мажилис одобрил ряд ратификационных законов. Так, принят Закон «О снятии оговорки и заявления РК к Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений». Ранее при ратификации Конвенции в 2020 году Казахстан указал, что отдельные привилегии и иммунитеты не будут распространяться на граждан страны, а также отдельно заявил, что термин «таможенные сборы» будет применяться в соответствии с национальным законодательством. Снятие оговорки позволит обеспечить полноценное применение конвенции в Казахстане и привлечь в страну новые офисы и проекты системы ООН.

Кроме того, Мажилис ратифицировал Соглашение и Меморандум с ООН о создании в Казахстане Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана и Соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о режиме казахстанско-узбекской государственной границы.

Палата также приняла во втором чтении депутатский закон по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте. Во втором же чтении принят закон по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных. Второе чтение прошли инициированные депутатами поправки по вопросам развития машиностроения и транспорта.

Кроме того, Мажилис принял во втором чтении депутатский закон по вопросам животного мира, лесного и охотничьего хозяйства и предпринимательства с сопутствующими поправками в Кодекс об административных правонарушениях, а также Закон «О кредитной рейтинговой деятельности» и сопут­ствующие ему поправки.