Система не прощала веры: в чем феномен новой книги Хайдара Байзакова

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Который день не покидает ощущение, будто присутствуешь внутри каждой главы прочитанной накануне книги. Всматриваешься в прохожих, словно ищешь знакомые черты, пытаешься распознать из тысячи лиц те самые, нарисованные твоим воображением и ставшие реальнее настоящих, всамделишных героев.

Вот же! Та самая Сонька! Заливисто хохочет, запрокинув голову. И хочется подойти поближе, заглянуть ей в глаза, удостовериться: с ней все хорошо, она выстояла в нещадной мясорубке тех переходных лет. А вот учтиво улыбается Хайдар — хитрый лис. Наверное, уже нашел выгоду и присоседился к очередной «кормушке».

Но самое впечатляющее после такого чтения – это затяжное послевкусие. Автор настолько ответственно и ярко описал обстановку и окружающий мир, что «Кордон. Сны черепахи» можно смело отнести к новому жанру – репортажный роман. А что является залогом отменного репортажа? Конечно же полное ощущение присутствия. Здесь такого в изобилии. Вдыхаешь вместе с героями аромат предрассветной степи, пытаешься отмыться от липкого страха и почти физически слышишь боль каждого героя.

На первых порах эти подробные описания даже вызывали недоумение, хотелось поскорее их «проглотить», чтобы узнать наконец-то, нашел ли главный герой себя или так и остался винтиком жестокой системы. Но в этих деталях и есть все настроение книги, ведь это не мемуары или детектив, а как раз путешествие души на фоне становления нового миропорядка.

Отдельное место – это, конечно же, по-восточному тонкие и витиеватые выражения, многие из которых автоматом берешь на заметку в свой философский словарь. «Система прощала слабость, но не прощала веры». «История не благодарит за верность и не платит за честь».

Для Хайдара Байзакова книги – зов души, хобби, отдушина. Удивительно, но ни первая ни вторая профессия автора не были связаны с литературой. А потребность писать была. Как это чаще всего бывает, развитие приходит через стресс, так и наш автор на фоне личной трагедии выплеснул на бумагу свою боль. Звучит грубо, но метод оказался действенным и проживая на страницах трагедии, потери и тоску, вполне можно было в обществе продолжать «держать лицо», оставаться юморным балагуром, душой компании.

Нагнетать тоску и безысходность — излюбленный прием многих казахстанских авторов. Однако привлечь этим молодую аудиторию сегодня почти невозможно. Байзаков выбирает иной путь. Как часто отмечает сам писатель, он просто не знал, что «так нельзя», поэтому сделал лучше остальных. Органично соединив разные жанры и ответив на запросы совершенно разной аудитории, он продемонстрировал снайперскую точность — словно Робин Гуд, попавший стрелой в стрелу.

«Сны черепахи» — это отсылка не только к классической литературе и исторической прозе, здесь отчетливо прослеживаются и мотивы «Молодой гвардии». В центре внимания та же молодежь — дерзкая и смелая. На фоне сложного времени, где переплелись боль, страх и подвиг, их преданность и жертвенность оказываются вынужденными. Эта безысходность делает размышления о внутреннем состоянии героев еще более глубокими и сложными. И, конечно же, всё это дополняет восточная философия — мудрость тысячелетий, мастерски вплетенная в хаос эпохи перемен.

Автор, как умелый жонглер, аккуратно и эффектно, вводит в текст всевозможные фишки. В казахском языке есть слова, которые ласкают слух не только носителям языка. Они словно обволакивают, обнимают, дарят чувство безопасности и родного дома. Любому человеку, живущему в Казахстане известны слова айналайын, балам, апатай.

В них собрана вся нежность, они словно портал в беззаботное детство. Хайдар Байзаков умело внедрил их, словно шпионов в свое произведение в самые неожиданные моменты. И простые слова задали тон всему повествованию.

По словам автора, вдохновение к написанию книги появилось давно, услышав эту историю, он остался под огромным впечатлением. Вынашивал идею несколько лет, изучал архивные документы, читал и изучал. В своих произведениях писатели, так или иначе, используют личный опыт, да и многим героям присуща автобиографичность. Хайдар не исключение.

Очень часто он вписывает в повествование истории и примеры из личной жизни и ближайшего окружения. Дабы подшутить или указать на определенные черты характера кого-либо из своего круга, может дать его имя одному из героев книг. Как признается сам автор, это не всегда имеет терапевтический или юмористический эффект, некоторые обижаются. Поэтому в новой книге он подшучивает сам над собой, дав свое имя неоднозначному персонажу - скрытому, хитрому, приспособленцу, но так или иначе его персонаж не просто выжил, но и спас свою семью.

В реальной жизни Хайдар славится отменной самоиронией. Его посты в соцсетях — это отдельный вид творчества, легкого, непринужденного и очень веселого. Это ярко контрастирует с его произведениями — глубокими, наполненными смыслом и заставляющими думать. Его тексты учат главному: ценить то, что имеешь, с благодарностью проживать каждый день, видеть в людях хорошее и прощать недостатки, понимая, что две стороны есть не только у медали, но и у каждого человека, и у каждой эпохи.