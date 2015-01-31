Со стихийной торговлей борются в Шымкенте

Очередную борьбу со стихийными торговцами начали в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Otyrar.kz.
В ходе рейда на Верхнем рынке полицейские выявляли нелегальных продавцов, торгующих на тротуаре и проезжей части овощами и фруктами. Увидев людей в форме, "нелегалы" тут же сворачивали свой бизнес. Но нашлись и отважные продавцы, привыкшие к визитам стражей порядка. Они отказывались покидать свою торговую точку. Им тут же выписывали штрафы – от 1 до 5 МРП.
"В прошлом году полицейские выписали более 3 000 штрафов, тогда местный бюджет пополнился почти на 4 миллиона тенге. Рейдовые мероприятия мы будем проводить два раза в неделю. Мы постараемся навести здесь порядок", – сообщил руководитель отдела предпринимательства Шымкента Аскар Каныбеков.
Стоит отметить, что с нелегальной торговлей по улице Толе-би в районе Верхнего рынка власти борются уже несколько лет. Но порядок здесь удалось навести лишь частично.