Собака бывает кусачей

Спустя год после укуса собаки подросток умер от бешенства.

Диагноз 14-летнему юноше поставили только в районной больнице, после того как родители пытались лечить сына и в местной, и у знахарей. Вот только времени на лечение не осталось. На следующий день подросток скончался.

Спасти мальчишку можно было бы, если бы сразу после укуса ему ввели атирабическую вакцину. Так называемую прививку от бешенства делают пациенту после укуса животным, у которого установлено либо подозревается заражение вирусом бешенства (рабиес). Но в мае прошлого года, когда на мальчика напала собака и укусила за ногу, этого не сделали. Решив не обращаться за медицинской помощью, взрослые занялись самолечением.

Практически через год, 7 апреля, появились тревожность, страх, повышение температуры тела, боли в костях и в области укуса. Подросток жаловался на чувство нехватки воздуха во время питья воды и общую слабость. На этот раз родители привели его на прием в поликлинику по месту жительства. Врач не смог распознать болезнь, назначив лечение от болей в костях. Прием наз­наченных препаратов не улучшил состояние. К прежним симптомам добавились боли в пояснице. УЗИ показало воспалительный процесс в почках, ответом на лечение которого со стороны организма стали одышка, гидрофобия, аэрофобия.

К лечению снова подключили целителей. Спустя несколько дней мальчика на машине скорой помощи доставили в районную больницу. Там в инфекционном отделении ему пос­тавили диагноз – бешенство, тут же взяв под медицинское наблюдение всех членов семьи.

Санитарные врачи напоминают, что бешенство – острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Возбудителем является вирус, поражающий мозг человека, он содержится в слюне больного животного. Бешенство неиз­лечимо, и в этом коварство болезни. Человек может заразиться через укусы, повреждения (раны, ссадины) на коже, ослюнение больными животными, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. От человека к человеку вирус не передается.

Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся кошки и собаки. Инкубационный период инфекции (бешенства) у человека длится от 12 до 100 дней, крайне редко до года. Поэтому проявиться даже, казалось бы, безо­бидная царапина после укуса четвероногого может не сразу. Чтобы избежать трагических последст­вий, необходимо сразу же после укуса обращаться в медицинскую организацию за вакциной против бешенства. Сделать это необходимо не позднее 24 часов с момента укуса.