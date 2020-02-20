Соблазнительно, но сомнительно

Как выяснилось, войдя в доверие к старикам, злоумышленники рассказывали им о том, что пенсия, якобы назначенная в конце прошлого года, составляет 2 080 тенге. При этом мошенники давали пенсионеру купюру достоинством в 10 тыс. тенге и просили, чтобы тот обменял ее, взяв оттуда 2 080 тенге. Затем, установив местонахож­дение денежных средств, один из «социальных помощников» отвлекал пенсионера, а второй похищал все его накопления.

Один из таких фактов недавно был зарегистрирован на территории Кобдинского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 55-летняя жительница Актобе, которая уже дала признательные показания. Женщина водворена в следственный изолятор, проводится расследование.

Стоит отметить, что с начала текущего года на территории области зарегистрировано всего 206 фактов мошенничества. Так, в Актобе участились случаи, когда неизвестные лица обманывают горожан при помощи Интернета. Как правило, предлогом здесь выступает продажа вещей по низкой цене. К примеру, 13 февраля зло­умышленник обманным путем завладел 16 тыс. тенге у 30-летней жительницы областного центра. А в другом случае опустел кошелек у 30-летнего мужчины на сумму 35 тыс. тенге. Пострадал также и актюбинец, который, поверив, перевел на счет в интернет-ресурсе 2 млн 600 тыс. тенге! Неизвестный пообещал ему помочь через приложение «ОLХ» в покупке квартиры через ипотеку по программе «7–20–25».

Надо сказать, что подобные заявления в полицию поступают почти ежедневно, и потому полисмены не устают призывать граждан к бдительности. «Не поддавайтесь на сомнительные предложения, чтобы не попасться на всевозможные уловки мошенников», предупреждают стражи порядка.