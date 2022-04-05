Следственными органами расследуется 3 702 уголовных дела, связанных с событиями «трагического января».

Об этом на брифинге в СЦК проинформировал заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов. Было отмечено, что большинство из них – это кражи, грабежи, хранение оружия и другие несложные преступления.

– Судами за эти преступления осуждены 152 лица. В целях исполнения поручения Главы государства по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств прокуроры ориентируют суды на назначение наказаний, не связанных с лишением свободы, – сказал Елдос Килымжанов.

Между тем реальные сроки лишения свободы получили 17 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость. К примеру, приговором Жетысуского районного суда города Алматы к 4 годам лишения свободы осужден ранее судимый в 2021 году, находящийся под пробационным контролем гражданин С. Он мародерствовал и во время массовых беспорядков совершил кражу на крупную сумму. А приговором Алмалинского районного суда города Алматы к 3 годам реального лишения свободы осужден гражданин М. за хищение четырех ружей и боеприпасов из оружейного магазина «Анна».

Продолжаются и расследования фактов гибели людей.

– К настоящему времени установлены обстоятельства гибели 19 действующих и будущих офицеров, героически погибших при исполнении служебного долга по охране общественного порядка в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях. Так, особый цинизм проявлен при убийстве безоружного военнослужащего подполковника Хаи­рова, участвовавшего в охране здания акимата города Алматы. Его тело было обнаружено на крыше здания. Расследование показало, что после насильственной смерти преступники подожгли его тело, чтобы скрыть улики. У 39-летнего офицера остались семья и двое несовершеннолетних детей, – рассказал представитель надзорного органа.

При попытке захвата преступниками управления полиции Алмалинского района и телевышки «Кок-Тобе» от огнестрельных ранений погибли сотрудники Камбетов, Асылханов и Алмасов, защищавшие по долгу службы стратегические объекты. В Талдыкоргане группа из десяти прес­тупников напала на безоружного военнослужащего срочной службы в⁄ч 5514 Национальной гвардии ­Аманова, который исполнял свой долг при обеспечении общественного порядка на площади. В результате жес­токого избиения 18-летний Аманов получил множественные телесные повреждения. Не приходя в сознание, молодой человек скончался в машине скорой помощи.

По словам Елдоса Килымжанова, продолжаются спецпрокурорами и расследования в отношении отдельных руководителей силовых структур. Как известно, 5 января руководители двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием. Все они признаны подозреваемыми. По этим фактам возбуждено 9 уголовных дел по статье «Бездействие по службе».

1 и 2 апреля задержаны и водворены в изоляторы временного содержания экс-заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области и начальник линейного отдела полиции в аэропорту Алматы. В отношении других лиц сейчас проводятся сбор и анализ доказательств.

Как отметил Елдос Килымжанов, особое внимание уделяется обеспечению законности и соблюдению прав граждан при осуществлении следственных действий. В частности, на сегодня органами расследуется 267 уголовных дел по фактам недозволенных методов следствия. Из них в производстве Антикоррупционной службы находится 256 дел.

– Специальными прокурорами расследуется 10 наиболее резонанс­ных случаев, где лица получили телес­ные повреждения и погибли в админис­тративных зданиях полиции. В рамках этих дел задержаны девять должностных лиц, из них восемь сотрудников КНБ и один полицейский, – пояснил спикер, в очередной раз отметив, что сейчас никакого насилия в отношении содержащихся под стражей лиц не допускается.

К слову, с учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 275 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство. В итоге на сегодня по всем уголовным делам под стражей находятся 733 человека.

Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов в свою очередь подчеркнул, что одной из основных задач органов внутренних дел является обеспечение безо­пасности граждан и их имущества. В связи с этим продолжаются целенаправленные оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию ранее похищенного оружия в ходе массовых беспорядков.

– В результате проводимой работы у преступников и из схронов изъято 1 386 единиц оружия, в их числе – 154 автомата, 419 пистолетов, 166 единиц травматического оружия, 70 специальных ружей, 30 гранатометов и другие, – отметил Санжар Адилов. – Обнаружено и изъя­то 22 479 боеприпасов.

Надо сказать, что на данный ­момент в производстве следователей органов внутренних дел находится 2 961 уголовное дело. Под стражей находятся подозреваемые, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления в период ЧП.

– Всего по уголовным делам признаны потерпевшими 1 700 физи­ческих и юридических лиц, допрошены в качест­ве свидетелей и потерпевших свыше 13 тысяч граждан, назначено более 2 400 экспертиз, – уточнил Санжар Адилов. – Особо хочу подчеркнуть, что работа органов полиции в первую очередь направлена на оказание помощи пострадавшим гражданам, представителям бизнеса и принятие мер по возмещению ущерба.

Для этого активно ведется работа по обнаружению и изъятию похищенного имущества граждан и субъектов предпринимательства. Так, на сегодня изъято похищенное имущество, оцениваемое на сумму 338 млн тенге. Это автомашины, бытовая техника, ювелирные изделия, сотовые телефоны, одежда, наличные деньги.