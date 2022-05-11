Соглашения о военном сотрудничестве с Турцией прокомментировал замглавы Минобороны РК

Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов в интервью журналистам в Мажилисе Парламента прокомментировал соглашения о военном сотрудничестве, подписанное министрами обороны Казахстана и Турции в рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Журналисты попросили уточнить, подразумевает ли это соглашение техническую помощь в случае военной угрозы нашей стране.

«Вы должны четко понимать: мы со всеми государствами провели демаркацию госграниц, претензий никаких нет. Дестабилизация – ее вероятность имеется. В основном это внутри. Но вместе с тем мы должны отметить, что международное сотрудничество осуществляется со всеми государствами, не только с Турцией. Оно со всеми государствами, в том числе и с теми, которые не граничат с Казахстаном», – сказал замминистра обороны.

На вопрос о том, можем ли мы попросить военной помощи у Турции, Султан Камалетдинов пояснил, что такая практика существует со всеми странами.

«Что значит мы можем попросить? Мы можем просить у всех помощи. Это нормальная практика», – сказал он.

Отметим, в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику состоялась встреча министра обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

В ходе встречи подписан ряд документов, регулирующих двустороннее военное сотрудничество между Казахстаном и Турцией, сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков также посетил Центр сил специальных операций Вооруженных сил Турции.

Кроме того, в рамках поездки глава оборонного ведомства Казахстана встретился с министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу.