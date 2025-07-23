Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген осенью готовится выступить в столице Мексики, сообщает Kazpravda.kz

«Дорогие друзья! Творческий центр «ДимашАли» объявляет первый сольный концерт Димаша Кудайбергена в Латинской Америке. 8 октября в Мехико состоится шоу Stranger. Одна из самых известных и значимых концертных площадок Мексики Auditorio Nacional ждет поклонников казахстанского артиста на грандиозное представление. Предпродажа билетов начнется 30 июля в 11:00 CST. Общий старт продаж 31 июля в 11:00 CST. До встречи в Мехико, друзья», – говорится в тексте публикации dimash.news

Также ранее стало известно, что по инициативе президента Садыра Жапарова известному казахстанскому исполнителю Динмухаммеду (Димашу) Кудайбергену присвоено почётное звание «Народный артист Кыргызской Республики». Церемония награждения прошла на побережье озера Иссык-Куль во время закрытия Международного фестиваля «Мейкин Азия».