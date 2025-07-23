Сольный концерт Димаша Кудайбергена пройдет в Латинской Америке

Звезды
54
Дана Аменова
корреспондент

8 октября в Мехико состоится шоу Stranger

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген осенью готовится выступить в столице Мексики, сообщает Kazpravda.kz

«Дорогие друзья! Творческий центр «ДимашАли» объявляет первый сольный концерт Димаша Кудайбергена в Латинской Америке. 8 октября в Мехико состоится шоу Stranger. Одна из самых известных и значимых концертных площадок Мексики Auditorio Nacional ждет поклонников казахстанского артиста на грандиозное представление. Предпродажа билетов начнется 30 июля в 11:00 CST. Общий старт продаж 31 июля в 11:00 CST. До встречи в Мехико, друзья», – говорится в тексте публикации dimash.news                     

Также ранее стало известно, что по инициативе президента Садыра Жапарова известному казахстанскому исполнителю Динмухаммеду (Димашу) Кудайбергену присвоено почётное звание «Народный артист Кыргызской Республики». Церемония награждения прошла на побережье озера Иссык-Куль во время закрытия Международного фестиваля «Мейкин Азия».

#концерт #Димаш Кудайберген #Мехико #Латинская Америка

Популярное

Все
Актау – культурная столица тюркского мира
Звонили «из банка» – ответила полиция
Казахстанский режиссер – кавалер французского ордена
Определены соперники «Кайрата», «Актобе» и «Астаны»
Рост политической зрелости казахского народа
С заботой о крае родном
Говорит время
Не поддавайтесь на заманчивые предложения!
Еще одна бронза
Треть городских автобусов не приспособлены для пассажиров с инвалидностью
Казахстан принял участие в сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Образование по мировым стандартам
За комфорт надо заплатить
Грядет большое озеленение
Достойны ли ученые-ядерщики признания за вклад в развитие атомной отрасли?
Аутизм: нужен системный подход
Безопасность начинается с профилактики
Передвижные медкомплексы для сельчан
Стартовало строительство современной молочной фермы
Напитку кочевников – шагать по миру
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Создание самостоятельных кассационных судов: на чем сосредоточится Верховный суд?
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Износ оказался отнюдь не критичным
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Больше квадратура – выше тариф
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Атырау свекла слаще
Дотянуться до мишленовской звезды: девушка из Казахстана о стажировке в лучших ресторанах Франции
В Казахстане зафиксирован рекордный рост ВВП – 6,2%
ШОС: подчеркнута приверженность развитию диалога
Стратегический культурный ресурс государства
Житель Шымкента осужден за пропаганду и разжигание межнациональной розни
Утверждена спортивная программа летних Азиатских игр в 2026 году
Алмагуль Батталиева: Благодарю за поддержку!
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Распоряжение Главы государства о назначении
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Назначен директор новой Службы КНБ

Читайте также

Объявлена дата старта продажи билетов на концерт Backstreet…
Легендарная группа Backstreet Boys впервые выступит с конце…
Димаш выступил на концерте с легендами мировой оперы во Вье…
Голливудские звезды примут участие в фестивале Comic Con As…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]