По инициативе президента Садыра Жапарова известному казахстанскому исполнителю Динмухаммеду (Димашу) Кудайбергену присвоено почётное звание «Народный артист Кыргызской Республики», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар
Церемония награждения прошла на побережье озера Иссык-Куль во время закрытия Международного фестиваля «Мейкин Азия».
В ответном слове артист выразил глубокую благодарность президенту Садыру Жапарову за оказанную честь и передал тёплые слова признательности кыргызскому народу.
Звание было присвоено в знак признания вклада Димаша Кудайбергена в укрепление культурного сотрудничества и дружбы между Кыргызстаном и Казахстаном.
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева поздравила Димаша Кудайбергена со званием народного артиста Кыргызстана у себя на странице в Facebook.
«Наш Димаш – Народный артист Кыргызстана! Искренне поздравляю от всего сердца!» – написала министр, опубликовав фото артиста с наградой на сцене.