По инициативе президента Садыра Жапарова известному казахстанскому исполнителю Динмухаммеду (Димашу) Кудайбергену присвоено почётное звание «Народный артист Кыргызской Республики», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Фото: Кабар

Церемония награждения прошла на побережье озера Иссык-Куль во время закрытия Международного фестиваля «Мейкин Азия».

В ответном слове артист выразил глубокую благодарность президенту Садыру Жапарову за оказанную честь и передал тёплые слова признательности кыргызскому народу.

Звание было присвоено в знак признания вклада Димаша Кудайбергена в укрепление культурного сотрудничества и дружбы между Кыргызстаном и Казахстаном.

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева поздравила Димаша Кудайбергена со званием народного артиста Кыргызстана у себя на странице в Facebook.