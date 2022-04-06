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Состоялось рабочее заседание Научно-экспертного совета АНК на тему «Процессы нациестроительства в контексте видения Нового Казахстана»

Сегодня прошло рабочее заседание Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана на тему: «Процессы нациестроительства в контексте видения Нового Казахстана» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

В мероприятии приняли участие Заместитель Председателя АНК, заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК М.Азильханов, депутаты Мажилиса Парламента РК А.Сарым, Б.Абдыгалиулы, К.Нуров, заместитель председателя Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК А.Жаксыбаев, члены Научно-экспертного совета и Научно-экспертных групп АНК, пул молодых ученых и др.

На открытии заседания Марат Азильханов отметил, что в программе политических реформ Главы государства особое место занимают вопросы единения нации и государство сегодня нуждается в оценках, рекомендациях и предложениях ученых, экспертов и представителей гражданского общества по вопросам межэтнических отношений.

Директор Института истории государства КН МОН РК, профессор Е. Абил в своем выступлении обратил внимание на необходимость выработки нового методологического подхода в репрезентации национальной истории, имеющего особую важность для отражения объективного вклада национальной истории в мировую, ее влияние на развитие всего человечества.

По мнению заместителя председателя НЭС АНК по вопросам развития научных программ З. Шаукеновой перенос пула Ассамблеи народа Казахстана из Мажилиса в Сенат Парламента демонстрирует приверженность политики Главы государства сохранению мира и укрепления единства нации.

Директор института языкознания им А. Байтурсынова А. Фазылжанова, в свою очередь, выразила мнение, что и инструмент, и ядро национального строительства – это государственный язык. По ее словам, когда в сознании граждан Казахстана закрепляются общие понятия и ценности, устанавливается общегосударственная идентичность.

В завершение мероприятия были обсуждены вопросы включения новых членов в состав Научно-экспертного совета АНК, также состоялся обмен мнениями среди участников по актуальным вопросам нациестроительства.

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