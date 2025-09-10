Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки

США,Lifestyle
116
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

И теперь он стал ближайшим соперником Маска среди богатейших людей мира

Фото: Kazpravda.kz

После публикации отчета Oracle, в котором компания отчиталась об успехах в сфере облачных технологий, состояние 81-летнего Ларри Эллисона подскочило на $70 млрд, до $364 млрд, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Сооснователь и крупнейший акционер разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон сократил разрыв с главой SpaceX и Tesla Илоном Маском в борьбе за звание самого богатого человека в мире.

По данным на утро 10 сентября, состояние Эллисона оценивается в $364 млрд, а Маск по-прежнему возглавляет индекс миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) с $384 млрд.

Состояние Эллисона выросло за сутки на $70 млрд благодаря стремительному росту акций Oracle (ему принадлежит около 41% компании). Если тенденция сохранится, это будет крупнейший однодневный рост, когда-либо зафиксированный индексом.

Накануне акции компании подскочили более чем на 26% после публикации отчета компании за первый квартал 2026 финансового года (финансовый год в США длится с 1 октября по 30 сентября).

Согласно документу, выручка Oracle от облачных технологий выросла на 28% до $7,2 млрд, а от облачной инфраструктуры — на 55% до $3,3 млрд. Портфель обязательств Oracle вырос на 359% до $455 млрд благодаря крупным контрактам, в числе которых — сделка с OpenAI по созданию центров обработки данных мощностью 4,5 ГВт.

Генеральный директор Oracle Сафра Кац прогнозирует, что в течение следующих четырех лет выручка подразделения Oracle Cloud Infrastructure достигнет $144 млрд.

Ларри Эллисону 81 год, он основал Oracle в 1977 году вместе с Бобом Майнером и Эдом Оутсом. Он покинул пост генерального директора Oracle в сентябре 2014 года после 37 лет руководства компанией и стал председателем совета директоров и техническим директором.

Маск впервые стал самым богатым человеком в мире в 2021 году, затем уступил первое место в рейтинге Bloomberg основателю Amazon Джеффу Безосу, а в прошлом году вернул этот титул. В первую пятерку входят также глава Meta Марк Цукерберг и сооснователь Google Ларри Пейдж.

#США #богатство #миллиардер #Oracle

