Совершенствование законодательства в сфере противодействия пыткам обсуждают в Сенате

Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам провели заседание, на котором обсудили вопросы внедрения системного подхода и усиления роли прокуратуры в расследовании преступлений, связанных с пытками.

Открывая работу заседания, сенатор Андрей Лукин отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявлял о важности на корню устранять жестокое обращение и пытки в местах содержания под стражей.

«Для устранения угроз общественно-политической стабильности и разрешения социальных конфликтов нужны новые идеи и подходы, которые найдут поддержку в обществе, а также новые кадры с новым мышлением», - сказал депутат Андрей Лукин.

В свою очередь, Секретарь Комитета Канатбек Сафинов отметил, что правовая статистика Казахстана свидетельствует о расхождении между нормами международной конвенции, уголовным законодательством государства и существующей практикой борьбы с пытками и в проведении эффективного расследования.

«Согласно статистике, в Казахстане в период с 2015 по 2020 годы лишь в 42 приговорах судов принято решение о привлечении по статье 146 УК РК, более 1000 дел прекращено, либо переквалифицированы на другие статьи Уголовного Кодекса. При этом, Уполномоченный по правам человека отмечает за последние годы резкий рост жалоб на пытки и жестокое обращение. В связи с этим, актуальными остаются вопросы, как в законодательном аспекте, так и в правоприменительной практике, которые требуют совершенствования уголовного законодательства», - озвучил сенатор.

По информации представителя Генеральной прокуратуры приняты организационные меры по минимизации случаев пыток над людьми. В частности, в Казахстане открыто более тысячи полупрозрачных следственных кабинетов, в которых ведется видеофиксация. Также он сообщил, что Следственно-оперативная группа и прокурор, получив сигнал о пытках, незамедлительно выезжают на место происшествия, где опрашивается возможная жертва, проводится осмотр и изъятие вещественных доказательств, а также выявляются причастные лица.

Кроме того, в настоящее время проводятся структурные преобразования по усилению Службы специальных прокуроров. Сенаторы считают, что закрепление функций расследований уголовных дел данной категории за прокуратурой своевременно и оправдано.

В работе заседания также приняли участие и выступили с докладами Уполномоченный по правам человека, судья Верховного суда, представители Агентства по противодействию коррупции, Министерств внутренних дел и здравоохранения.