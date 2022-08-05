Совместные проекты РК и ЕБРР

В области Абай обсудили действующие и будущие проекты совместно с Европейским банком реконструкции и развития.

По словам заместителя директора Европейского банка реконструкции и развития по Казахстану Бахтияра Файзеева, сейчас в области реализуются три совместных проекта - по модернизации водоснабжения, уличного освещения в Семее и канализационно-очистных сооружений в Аягозе.

Проект водоснабжения уже близится к завершению, а в сфере уличного освещения Семея не хватает еще около семи тысяч светоточек. По оценкам ЕБРР, на это может понадобится 2,4 млрд тенге, из которых около 500 млн - от акимата области, остальная часть средств - в виде кредита ЕБРР.

Второй проект, реализуемый в Семее при поддержке ЕБРР - строительство полигона твердо-бытовых отходов, по которому в прошлом году было подписано кредитное соглашение. Предполагается обустройство полигона на новом месте, так как старый уже давно не отвечает нормам Экологического кодекса, а также строительство линии по биологической переработке твердо-бытовых отходов. По словам специалистов, данный комплекс позволит утилизировать практически все бытовые отходы города в течение ближайших 30-40 лет с возможностью дальнейшего расширения полигона и внедрения технологий более глубокой переработки твердо-бытовых отходов. Также рассматривался вопрос о рекультивации земель действующего мусорного полигона.

Третий проект – строительство канализационно-очистных сооружений в городе Аягоз. Стоимость проекта 6 млн евро, который будет финансироваться из средств республиканского бюджета в рамках правил субсидирования тарифов. Помимо этого, представитель ЕБРР предложил области Абай новые проекты - строительство госпиталя на 500 койко-мест, берегоукрепление Иртыша и Алаколя и строительство контррегулятора Шульбинской ГЭС и строительство Станции скорой медицинской помощи в левобережье Семея.

