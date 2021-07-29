Создал ОПГ и присвоил 240 млн тенге: в Туркестане судят экс-чиновника от спорта
Любовь Доброта
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области приступили к рассмотрению дела по обвинению бывшего начальника областного управления спорта, сообщил корреспонденту Kazpravda.kz судья СМУС Даурен Мадалиев.
«Экс-руководитель областного управления спорта и туризма Полат Кырыкбаев обвиняется по двум статьям УК РК - "Создание и руководство организованной преступной группой" и "Присвоение и растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере". Вместе с ним на скамье подсудимых еще три человека – главный бухгалтер, начальник отдела и главный тренер по футболу. Главный бухгалтер находится под подпиской о невыезде, а остальные взяты под стражу», уточнил Даурен Мадалиев.
По версии следствия экс-руководитель со своими сообщниками присвоили в течении года 240 миллионов тенге, выделяемых на питание детей, занимающихся спортом во время участия в соревнованиях. Основная часть этих денег якобы оседала в карманах функционеров от спорта. А до детей доходила не значительная часть – от 5 до 40% от необходимого. Так длилось на протяжении всего 2019 года.
«Подобные дела рассматриваются достаточно долго, у меня есть опыт рассмотрения подобных сложных дел, связанных с хищениями и присвоениями крупных сумм денег. Предстоит исследовать 150 томов уголовного дела. Рассмотрение дела займет около полугода. Думаю, что закончим его где-то в декабре. Если вина подсудимых будет доказана, то санкции предъявленных статей УК РК предполагают наказание всем четверым от 15 до 25 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности», - отметил Даурен Мадалиев.