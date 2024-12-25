Сколько казахстанцев находилось на борту упавшего самолета в Актау

О 25 выживших пассажирах упавшего самолета сообщили в МЧС, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что на борту самолета находилось 67 человек, из них 5 членов экипажа.

По пострадавшим информация уточняется. Предварительно имеются 25 выживших, из них 22 доставлены в больницу.

Всего задействованы 150 человек личного состава, 45 единиц техники ДЧС, НГПС, ДП.

Списки пассажиров уточняются.

По предварительным данным Минтранса, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - РФ.

Сообщалось, что силами МЧС пожар ликвидирован полностью.

Напомним, в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. На борту воздушного судна находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.