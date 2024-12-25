Авиакатастрофа в Актау: что известно на данный момент

Фото очевидцев / Kazpravda.kz

Стала известна причина падения самолета в Актау, передает Kazpravda.kz

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила журналистам о 6 выживших пассажирах.

«Сейчас подготовили борты санитарной авиации для выезда и направления туда специалистов, травматологов, нейрохирургов и так далее. И на месте будем оказывать помощь и при необходимости будем вывозить. Работа ведётся», – рассказала Акммарал Альназарова.

От РГП «Казаэронавигация» поступила информация, что самолет Embraer 190 AHY8243, следовавший по маршруту Баку - Грозный, объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления с посадкой в Актау.

Силами МЧС пожар ликвидирован полностью. На место работают медики и психологи ЦМК МЧС РК.

Напомним, в начале этого часа МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. На борту воздушного судна находились 105 пассажиров и 5 членов экипажа.

К моменту публикации новости стало известно о 12 выживших, в том числе одном ребенке. Все они с различными повреждениями доставлены в Мангистаускую областную больницу.