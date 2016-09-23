Статьи Создать понятные «правила игры» Ольга ЛЬВОВА

Заседание было посвящено обсуждению актуальных вопросов обеспечения конституционных прав граждан на свободу предпринимательской деятельности.



О проблемах в этой сфере и возможных путях их решения собравшимся рассказал Рустам Журсунов, заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен». В обсуждении приняли участие национальные и международные эксперты, Уполномоченный по защите прав предпринимателей, руководители государственных органов, неправительственных правозащитных организаций страны, представители бизнеса, судьи, ученые-юристы, известные адвокаты.



Члены комиссии отметили, что основные приоритеты и принципы развития бизнеса определены Главой государства Нурсултаном Назарбаевым в программных документах «Дорожная карта бизнеса-2020» и «Дорожная карта занятости». И этим установкам необходимо следовать.



Участники заседания констатировали наличие заинтересованности как со стороны государства, так и со стороны предпринимателей в урегулировании наиболее проблемных вопросов взаимодействия, создании ясных и понятных правил игры в сфере бизнеса. А также развитии законодательных гарантий свободы предпринимательства, преодолении явлений рейдерства и коррупции.



Выступавшие отметили актуальность вопроса о стимулировании массового предпринимательства и обеспечении занятости населения.



Выработанные на заседании рекомендации комиссии будут доведены до сведения Президента, Парламента и Правительства РК.



