10 тонн мусора вывезено с берегов Капшагайского водохранилища

6 мая стартовала акция «Мөлдірбұлақ». В этот день конаевцы очистили городской пляж от мусора

Как известно, закладка фундамента города Конаев связана со строительством Капшагайского водохранилища. Через полмесяца начинается купальный сезон. Поэтому уборка и приведение в порядок пляжей, обеспечение необходимой инфраструктурой является одной из важных мер.

В сегодняшнем субботнике наряду с акимом города Асхатом Бердихановым приняли участие 200 человек, задействовано 8 единиц спецтехники. Они убрали сорняки, очистили тротуары и дороги. В результате было вывезено 10 тонн мусора.

«Последняя неделя акции «Таза Қазақстан» началась с уборки городского пляжа. Я свою трудовую деятельность начал в Шенгельды, вышел на пенсию в Конаеве. Поэтому каждый песок, цветок, дерево для меня дороже золота. Несмотря на свой возраст, принял участие в экоакции. Призываю всех казахстанцев бережно относиться к природе», – сказал председатель Совета ветеранов Амангельды Беспаев.

Стоит отметить, что в период купального сезона на городском пляже работают 42 предпринимателя. Они должны в ближайшее время восстановить сломанные шатры и палатки на принадлежащей им территории, установить беседки, тапчаны и создать удобную инфраструктуру. Хороший сервис – главное требование.