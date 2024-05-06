Фотовыставка GPT картин прошла в Астане

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Айман Аманжолова
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В Астане проходит масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка»

Фото: gov.kz

Текущая неделя носит название "Мөлдір бұлақ", в ходе которой будут очищены от мусора окрестности водоемов – рек и озер. В рамках экоакции прошла фотовыставка картин, созданных с помощью нейросети — чата GPT, передает официальный сайт столичного акимата.

Вниманию гостей и жителей города были представлены 50 необычных картин, изображающих мир глазами искусственного интеллекта.

Посетители увидели картины, показывающие безответственное отношение к экологии и призывающие заботиться об окружающей среде.

Каждая из картин, созданных с помощью чата GPT, изображает текущую ситуацию и будущее, сегодня и завтра. Картины выполнены в разных стилях. Особенно заинтересовало посетителей то, как искусственный интеллект рисовал будущее.

В рамках мероприятия известный экоактивист Шасалим Шагалимов выступил с лекцией для столичных жителей на тему бережного отношения к природе.

«Для нашей страны экология является очень важным вопросом. Позитивное решение проблем в этой сфере должны поддерживать не только коммунальные службы в городе, но и жители. Нельзя забывать, что даже небольшой мусор, выброшенный из окна нашей машины или не помещенный в специальный ящик, негативно влияет на экологию, дороги, улицы, внешний вид нашего города в целом. Призываю с уважением относиться к окружающей среде, к природе, помнить, что хорошая экология напрямую влияет на здоровье нации»,- сказал Шасалим Шагалимов.

Напомним, в рамках масштабной экоакции ведутся работы по санитарной очистке города, ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Также ведутся работы по содержанию и посадке зеленых насаждений, уборке территорий, прилегающих к торговым объектам, установке газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок и др.

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