Состоялось II заседание Комиссии по общему алфавиту тюркского мира

Сегодня, 6 мая в столице Азербайджана г.Баку прошло II заседание Комиссии по общему алфавиту тюркского мира

Мероприятие было совместно организовано Тюркской Академией и Турецким лингвистическим обществом при Высшем совете по культуре, языку и истории им. Ататюрка, при поддержке Института языкознания им. Насими Национальной академии наук Азербайджана.

В мероприятии приняли участие президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, председатель Турецкого лингвистического общества Осман Мерт, президент Национальной Академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, директор Азербайджанского центра Ататюрка Низами Джафаров и член Совета старейшин ОТГ Гасан Гасанов, так же члены Комиссии из стран участниц и наблюдателей Организации Тюркских государств и ученые научно-исследовательских институтов языкознания.

На II заседании Комиссии по общему алфавиту тюркского мира представители братских государств обсудили свои идеи и необходимые новые шаги по продвижению общего алфавита.

Президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, выступая на церемонии открытия заседания Комиссии, подчеркнул, что вопрос общего алфавита занимает важное место в сотрудничестве между тюркскими народами.

«Для укрепления единства тюркского мира необходимо обратить внимание на гармонизацию алфавита. В последние годы, с укреплением институционального сотрудничества между тюркскими государствами, вопрос общего алфавита становится все более актуальным», - отметил Ш. Мустафаев.

Отметим, что Комиссия по общему алфавиту тюркского мира включает по два члена от каждой тюркской страны, из числа представителей структур, ответственных за языковую сферу. I заседание Комиссии состоялось в Астане 29 мая 2023 года. Комиссия осуществляет свою работу на базе Тюркской Академии при координации со стороны Организации тюркских государств (ОТГ).