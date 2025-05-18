Спасатели ВКО используют "говорящие" дроны, чтобы люди устанавливали защитные устройства на окна

Общество
9

В Усть-Каменогорске спасатели организовали профилактику в высотных домах. Современные технологии помогают обеспечить безопасность детей, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Спасатели используют «говорящие» дроны, которые не только озвучивают рекомендации по мерам безопасности, но и демонстрируют защитные устройства и замки на окна, которые следует размещать в квартирах, где есть маленькие дети. Так акцентируют внимание жителей для организации мер по защите детей от  несчастных случаев.

В ходе акции безопасности спасатели также установили специальные устройства на окна нуждающихся семей.

"Такая профилактика стала необходима, потому как в области уже произошло 2 случая выпадения детей из окон. В период жары, когда жители проветривают свои квартиры, они  в суете дел и забот забывают о том, что открыли окна.  Стоит отвлечься на секунды, оставив ребенка без присмотра, как может случиться беда. Нам было важно достучаться до сознания жителей и не допустить больше таких инцидентов", - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Исхар Савазов.

ДЧС ВКО напоминает родителям, что москитная сетка не удержит ребенка. Необходимо отодвинуть от окон мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Кроме того, нужно установить специальные защитные устройства на окнах. Нельзя оставлять детей без присмотра и  позволять одним выходить на балкон.

#безопасность #ВКО #говорящие дроны

Популярное

Все
Австрия победила на Евровидении-2025
Казахстанки завоевали "золото" чемпионата Азии по художественной гимнастике
Гибнущего котенка спасли при помощи массажа сердца и искусственного дыхания
Эпидситуация по Covid-19 в Казахстане стабильная
Зарина Дияс выиграла теннисный турнир в Японии
Экономика Казахстана демонстрирует позитивную динамику развития
Парусник врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке, двое погибли
Паолини выиграла супертурнир в Риме и войдет в топ-4
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
40-градусная жара придет в Казахстан
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Реализацию крупных промышленных проектов обсудили в Правительстве РК
Более 450 рейсов задержаны в США
Автовладельцы будут проходить биометрию в спецЦОНах
В Семее открылся центр поддержки дольщиков
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Петропавловский стадион «Карасай» реконструировали по стандартам УЕФА
Слёзы радости и тепло сердец: в Актау отметили День матери концертной программой
Глава государства поделился теплыми воспоминаниями о своей матери
Казахстанскому бизнесу компенсируют затраты на модернизацию производств
Наследного принца Абу-Даби торжественно встретили в Акорде
Индия и Пакистан договорились о взаимном прекращении огня
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Указ Главы государства об освобождении от должности
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Указ Главы государства о назначении
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии

Читайте также

Гибнущего котенка спасли при помощи массажа сердца и искусс…
В Семее построят новый микрорайон на территории более 1 тыс…
Если вы подверглись цифровой атаке...
В столице прошел фестиваль «Түнгі Бозоққа саяхат»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]