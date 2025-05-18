Фото: МЧС РК

Спасатели используют «говорящие» дроны, которые не только озвучивают рекомендации по мерам безопасности, но и демонстрируют защитные устройства и замки на окна, которые следует размещать в квартирах, где есть маленькие дети. Так акцентируют внимание жителей для организации мер по защите детей от несчастных случаев.

В ходе акции безопасности спасатели также установили специальные устройства на окна нуждающихся семей.

"Такая профилактика стала необходима, потому как в области уже произошло 2 случая выпадения детей из окон. В период жары, когда жители проветривают свои квартиры, они в суете дел и забот забывают о том, что открыли окна. Стоит отвлечься на секунды, оставив ребенка без присмотра, как может случиться беда. Нам было важно достучаться до сознания жителей и не допустить больше таких инцидентов", - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Исхар Савазов.

ДЧС ВКО напоминает родителям, что москитная сетка не удержит ребенка. Необходимо отодвинуть от окон мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Кроме того, нужно установить специальные защитные устройства на окнах. Нельзя оставлять детей без присмотра и позволять одним выходить на балкон.