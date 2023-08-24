Спецоперация по задержанию крупной ОПГ прошла в Астане и Караганде

Спецоперации
47
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В полицию доставлено 28 человек, из которых 12 наиболее активных участников группировки водворены в ИВС.

скрин видео

Сотрудники МВД совместно с КНБ при координации прокуратуры провели широкомасштабную спецоперацию в Астане и Караганде в отношении преступной группы, негативно влияющей на криминогенную обстановку в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал Министерства внутренних дел РК.

В ходе комплекса оперативных мероприятий установлена причастность членов группировки к хищению товарно-материальных ценностей одной из горнодобывающих компаний, хранению наркотиков и огнестрельного оружия, а также покушению на убийство жителя Караганды, совершенному в 2022 году в результате криминальных разборок. Предполагаемый "киллер" группировки, совершивший данное покушение, задержан на территории соседнего государства.

"Проведено 70 обысковых мероприятий, в результате которых обнаружено и изъято: 9 единиц огнестрельного и травматического оружия, около 400 боеприпасов, ножи, радиостанции, крупная сумма денег и другие вещественные доказательства. В полицию доставлено 28 человек, из которых 12 наиболее активных участников группировки водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы", – рассказал начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

 

#ОПГ #КНБ #спецоперация #криминал #задержание #МВД

Популярное

Все
Дни казахского кино с успехом прошли в Москве
Портал в параллельный мир открылся в Петропавловске
Как работает программа "Тариф в обмен на инвестиции"
Южный регион наконец-то избавится от энергодефицита
Игра предков и книга Гиннесса
Как репрессировали авторов первого казахского календаря
О качестве жизни и не только
Учебный год без хлопот
Приоритет – социально уязвимым
Под пристальным надзором
Ботай с натуры
Совсем не «белая роща»
Хранители истории
Деньги, форма и льготное питание
На обсуждении
По нашим стандартам и нашим учебникам
Вместить невместимое
Мысли о будущем
Спецоперация по задержанию крупной ОПГ прошла в Астане и Караганде
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
«Субботник» для отвода глаз
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Водительские права по новым правилам
Экстремальная атлетика
Ну и верблюд этот воробей!
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
Кража невест: традиция или преступление?
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель

Читайте также

Пять секс-притонов накрыли в Павлодаре и Экибастузе
Вооруженную группу людей задержали в Актау (видео)
Крупное производство синтетических наркотиков ликвидировали…
2 нарколаборатории с "синтетикой" на 580 млн тенге ликвидир…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]