Спецоперация по задержанию крупной ОПГ прошла в Астане и Караганде

В полицию доставлено 28 человек, из которых 12 наиболее активных участников группировки водворены в ИВС.

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Сотрудники МВД совместно с КНБ при координации прокуратуры провели широкомасштабную спецоперацию в Астане и Караганде в отношении преступной группы, негативно влияющей на криминогенную обстановку в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал Министерства внутренних дел РК.

В ходе комплекса оперативных мероприятий установлена причастность членов группировки к хищению товарно-материальных ценностей одной из горнодобывающих компаний, хранению наркотиков и огнестрельного оружия, а также покушению на убийство жителя Караганды, совершенному в 2022 году в результате криминальных разборок. Предполагаемый "киллер" группировки, совершивший данное покушение, задержан на территории соседнего государства.

"Проведено 70 обысковых мероприятий, в результате которых обнаружено и изъято: 9 единиц огнестрельного и травматического оружия, около 400 боеприпасов, ножи, радиостанции, крупная сумма денег и другие вещественные доказательства. В полицию доставлено 28 человек, из которых 12 наиболее активных участников группировки водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы", – рассказал начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.