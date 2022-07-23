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Спикер Парламента Люксембурга высоко оценил политические и экономические преобразования в Казахстане

Посол Казахстана Маргулан Баймухан встретился с Председателем Парламента Люксембурга Фернаном Этгеном, который также является Главой группы дружбы "Люксембург-Казахстан" Палаты депутатов Великого Герцогства.

Учитывая символичность 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Люксембургом, стороны обсудили дальнейшее развитие политического и экономического сотрудничества, важность обеспечения энергетической и продовольственной безопасности.

Собеседники также отметили необходимость активизации межпарламентского диалога, включая организацию двусторонних визитов казахстанских и люксембургских парламентариев.

Казахстанский дипломат ознакомил Спикера Парламента с политическими реформами, инициированными Президентом РК К. Токаевым, социально-экономическим развитием «Нового Казахстана», итогами общенационального референдума, нацеленного на укрепление принципов демократии, верховенства права и институтов гражданского общества.

Отмечая существенный рост взаимной торговли между РК и ЕС в первом полугодии текущего года, который уже превысил 20 млрд. долларов США (рост на 51.2%), М.Баймухан обратил внимание политика на экспортные и транспортно-транзитные возможности Казахстана.

Наряду с этим, казахстанский дипломат отметил нацеленность нашей страны на достижение углеродной нейтральности до 2060 г., а также подчеркнул, что Казахстан, являясь крупной экономикой Центральной Азии, уделяет особое внимание улучшению инвестиционного климата и созданию максимально благоприятных условий для инвесторов. 

Казахстанский дипломат также рассказал люксембургскому парламентарию об итогах IV Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате и согласованном сторонами Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития ЦА в XXI веке.

Подчеркивая роль Люксембурга как одного из основоположников Европейского Союза и его демократических институтов, Ф. Этген отметил, что политические преобразования в Казахстане свидетельствуют об активном этапе развития казахстанских демократических институтов, а экономические успехи и рост диверсификации экономики РК раскрывают высокий потенциал страны. Парламентарий также подчеркнул, что Казахстан и Люксембург имеют множество взаимных интересов на мировой арене, а также выразил свою заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества.  

Собеседники договорились поддерживать постоянный контакт в целях реализации предстоящих двусторонних мероприятий. Казахстанский дипломат вновь подтвердил Ф. Этгену приглашение Мажилиса Парламента РК посетить Казахстан. В свою очередь, Спикер Люксембургского Парламента выразил готовность встретиться со своими казахстанскими коллегами в Люксембурге.

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