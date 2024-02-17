«Средний коридор» может стать альтернативой «Северному коридору» - Бенилюкс

Фото: Минторговли РК

Казахстан и Бенилюкс хотят расширить партнерство в экономике. Первая встреча в формате торговых переговоров Бенилюкс-Казахстан прошла в Астане, сообщает Минторговли РК.

«Казахстан обладает хорошим потенциалом для расширения торговли, необходимыми ресурсами и стратегическим расположением. Особую роль, по мнению участников встречи, в этом процессе может сыграть развитие Транскаспийского транзитного маршрута. Так называемый Средний коридор в будущем может стать полноценной альтернативой Северному коридору в свете реструктуризации цепочек поставок. Это позволит Казахстану, странам Бенилюкса и ЕС получить максимальную выгоду», - сказал президент торговой палаты Бенилюкса Ван ден Вейх Денис.

Успешное развитие Среднего коридора одновременно поможет Казахстану увеличить экспорт товаров металлургической, химической, машиностроительной, строительной и фармацевтической промышленности, по которым существует потенциал роста экспорта в ЕС в размере 2,3 млрд долларов. В свою очередь, страны ЕС и Бенилюкса смогут быстрее доставлять свои товары в Казахстан за счет оптимизации процессов по Среднему коридору.

Со своей стороны, Посол Нидерландов Нико Шермерс отметил важность стабильной правовой системы, прозрачности, единых норм и стандартов для обеспечения беспрепятственной торговли. Это будет способствовать дополнительному привлечению бизнеса и придаст импульс увеличению экспортно-импортных поставок.

В завершение участники встречи пришли к выводу о том, что для развития отношений между регионом Бенилюкса и Казахстаном необходимо диверсифицировать торговые потоки между нашими странами. Это приведет к увеличению экспорта товаров и услуг и будет выгодно всем сторонам.

Кроме того, Казахстан заинтересован в расширении партнерских отношений со странами Бенилюкса и готов сотрудничать в сфере технологий, исследований и инноваций в целях обмена опытом, реализации совместных проектов и развития новых производств.