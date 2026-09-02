Пан Ги Мун поддержал инициативу Токаева по созданию Международной водной организации

В интервью телеканалу «24KZ» он напомнил и о многолетней совместной работе с Главой государства, сообщает Kazpravda.kz

Фото из архива Акорды

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил о полной поддержке инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по созданию международной водной организации. В интервью телеканалу «24KZ» он напомнил и о многолетней совместной работе с Главой государства.

«С президентом Токаевым мы тесно работали, когда оба были министрами иностранных дел. Я – Кореи, он – Казахстана. Позже наши пути пересеклись и в ООН, когда я назначил его генеральным директором отделения организации в Женеве, второго по величине после штаб-квартиры в Нью-Йорке», - сказал он.

Пан Ги Мун высоко оценил работу Токаева в системе ООН и связал этот опыт с его дальнейшей политической карьерой.

«Он блестяще справился с этой задачей. Я думаю, что его успешный опыт в ООН во многом способствовал его избранию президентом Казахстана», - считает он.

Также экс-глава ООН высказался в поддержку инициативы Президента Казахстана по созданию международной водной организации.

«Вода – это основа жизни. Без нее не могут выжить ни люди, ни животные, ни растения. С одной стороны, нехватка воды становится причиной конфликтов. С другой – вода является источником жизни, здоровья и процветания. Древнекитайский философ Лао-Цзы говорил, что высшая добродетель человека действует подобно воде», - отметил он.

Пан Ги Мун рассказал, что еще во время работы генеральным секретарем ООН обращался к этой философской мысли как к образу лидерства.

«С философской и практической точек зрения идея президента Токаева крайне важна, и я искренне надеюсь, что он сможет реализовать этот проект. Передайте ему мою полную поддержку», - заключил Пан Ги Мун.

#Токаев #ООН #Пан Ги Мун

Популярное

Все
Инвестиции в будущее страны
Эхо Великой степи на «Бишкек Арене»
Урожай со школьного огорода
Вышли во второй раунд
Здоровое сердце – здоровый ребенок
Проявили мужество
В подарок – спортплощадка
Жаркий лед
AI-Sana создает экосистему будущего
Жарайсың, Жания!
Золото из Бангкока
Робот-учитель в столичной школе
Уверенный старт
В Алматы прошел Pitch Day социального проекта ITMLab
Путеводная звезда
Первый пациент
Благодарность Мастеру
Минздрав усиливает контроль
Масштабы требуют инфраструктуры
Усилен контроль за акваторией
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Уборка раньше срока
Дорога больших возможностей
Токаев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей
Сообщение об итогах выборов депутатов Курултая Республики Казахстан
Центризбирком обнародовал результаты выборов в Курултай
Путь к миру, свободному от ядерного оружия
Стали известны имена кандидатов в депутаты от Respublica - список
Переход к реализации научно-технологических проектов
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Где «Забава», там и праздник
Жатва идет полным ходом
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
Готовят трубы летом
Казахстан и Россия ускорят движение через границу
«Карусель» на 100 буренок
Передел высокий, хлебный
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Челлендж в Вооруженных силах
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран

Читайте также

Книги на французском языке доставили из Парижа в Алматы ко …
Казахстан усиливает международное сотрудничество в борьбе с…
Дни культуры Казахстана во Вьетнаме объединили мастеров иск…
Переход к реализации научно-технологических проектов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]