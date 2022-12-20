Средний возраст карагандинских ТЭЦ – 62 года. По человеческим меркам им уже пора на пенсию. Но за годы независимости замену станциям-старушкам так и не построили

Балхашская ТЭЦ – самая старая в Карагандинской области. Ей 85 лет. Износ оборудования, которое установлено на станции, составляет 78%. Несмот­ря на это, старушка ТЭЦ продолжает вырабатывать тепло для города с 80 тыс. жителей. Но без аварий не обходится ни одна зима.

К примеру, в ноябре 2018 года здесь разорвало паропровод. В аварии пострадали электрослесарь и машинист паровых турбин. Они с ожогами попали в больницу. Но для потребителей все закончилось благополучно: подача тепла и электроэнергии в город не прекращалась.

А вот в ноябре 2021 года жителям Балхаша пришлось померзнуть. Тогда на коллекторе прямой магистрали ТЭЦ из-за коррозии образовался свищ. В результате тепло перестало поступать в дома, и батареи остыли. На устранение аварии ушел день, еще несколько суток потратили на наладочные работы.

Сейчас на станции идет расширение мощностей. Ее владелец, компания Kazakhmys Energy, завершает капремонт турбины № 2 и устанавливает новый, пятый по счету котел. Он произведен в России. По данным энергонадзора, в Балхаше, несмотря на преклонный возраст ТЭЦ, дефицита тепловых мощностей нет.

Зато серьезные опасения вызывает Темиртауская ТЭЦ-2, которая принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау». Пенсионеркой ее назвать нельзя. Станции всего 49 лет. Однако аварии здесь происходят по нескольку раз в сезон. Последняя была всего месяц назад – 15 ноября вышел из строя один из котлов. Энергетики растопили резервный, но время было уже упущено. Дома потребителей остыли.

А самое серьезное ЧП произошло во время февральских морозов 2021 года. Тогда на трех из пяти котлов ТЭЦ-2 образовались свищи. Агрегаты потушили и в экстренном порядке стали ремонтировать. В результате температура теплоносителя резко упала, воду недогревали аж на 42 градуса. Это быстро ощутили потребители, которым пришлось надеть свитера и включить обогреватели. Спустя несколько дней подачу тепла восстановили, но неприятный осадок в душе жителей Темиртау остался.

– Из-за высокого износа поверх­ностей нагрева на котлоагрегатах ТЭЦ-2 возникают технологические нарушения, – пояснил и. о. руководителя департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области Алибек Салыков. – Ввиду чего периодически не соблюдается утвержденный температурный график. Для полноценного отопления города Темиртау необходима работа пяти котлов и четырех турбин. Плюс один котел в резерве. Однако это условие не соблюдается. Сейчас на ТЭЦ-2 ведется строительство котла № 7.

Власти Темиртау успокаивают народ: мол, потерпите, вот установим седьмой котел – тогда и согреемся! Монтаж агрегата идет уже почти три года, а теплее жителям города металлургов не стало.

– На строительной площадке находится 99% всех строительных материалов, – сообщил главный энергетик АО «АрселорМиттал Темиртау» Максим Кокоулин. – Каркас котла собран уже наполовину, скоро начнется установка оборудования. Завершить все работы мы планируем в сентябре 2023 года.

А вот Карагандинская ТЭЦ-3 – самая молодая в Центральном Казахстане. Ее ввели в эксплуатацию 45 лет назад. Однако степень ее износа приличная – 53%. Надо сказать, что компания «Караганда Энергоцентр» вкладывает деньги в модернизацию своей станции. В 2012 году здесь построили новый котел. А в ­2016-м запустили целый энергоблок, состоящий из котла и турбины. Благодаря этому уровень износа снизился, а надежность ТЭЦ-3 возросла.

Надо сказать, что после ЧП в Экибастузе жители Караганды стали переживать: не грозит ли такое бедствие им? Поэтому на ТЭЦ-3 наведались члены общественного совета. Они обошли станцию, осмотрели оборудование, а потом стали задавать вопросы ее директору. Самый главный: не повторится ли у нас экибастузское бедствие?

Директор ТЭЦ-3 Гавиден Токтыбаев отвечал, что карагандинцам не о чем беспокоиться, и при этом то и дело стучал по деревянным предметам.

– Срок годности наших котлов определяется наработкой основного узла – барабана. По ним у нас просрочек нет, – рассказал энергетик. – Поэтому менять их мы не планируем. Другое дело, что, учитывая нехватку тепла в городе, мы планировали поставить еще один блок – котел № 9 и турбину № 7. Мы уже начали переговоры с «Рос­атомом», но потом цены выросли, и той суммы, на которую мы рассчитывали, теперь недостаточно.