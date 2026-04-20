«Ночь в библиотеке»: казахстанцев приглашают на вечернее чтение

В рамках недели, приуроченной к Национальному дню книги, сегодня по всей стране проходит пятый тематический день — «Кітапхана түні», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В этот вечер в библиотеках страны пройдут квест-игры, литературные вернисажи, интеллектуальные тесты, творческие встречи, поэтические вечера и различные интерактивные программы.

В частности, в Алматы состоится интеллектуальный квиз «Айқас». В Астане запланирована программа «Кітапханадағы түнгі vibe». В Западно-Казахстанской области будет организована сказочная программа для детей и подростков. В Жамбылской области пройдет познавательное мероприятие «Түнгі кітап әлеміне саяхат». В Туркестанской области состоится поэтический вечер с участием поэтессы Асылзат Арыстанбек и композитора Жанар Болатбековой.

Данная вечерняя программа позволит представить библиотеки в новом формате и способствует восприятию литературы в современном культурном контексте, отметили в министерстве.