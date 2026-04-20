Ерлик Сертай выиграл «серебро» на Гран-при по фехтованию в Венгрии

В решающем бою он уступил Давиду Надю из Венгрии

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанский шпажист Ерлик Сертай стал серебряным призером на турнире серии Гран-при в Будапеште (Венгрия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанец в 1/32 финала выиграл поединок с Ён Хо Намом (Южная Корея) со счетом 15:6. Далее он победил Левенте Бута (Венгрия) - 13:12, а также второго номера мирового рейтинга Гергея Шиклоши (Венгрия) - 15:12.

В четвертьфинале Сертай одержал победу над Якубом Юркой (Чехия) - 15:9. Во встрече за выход в финал казахстанец прошел Яна Хаури (Швейцария) - 15:12.

Ерлик Сертай в решающем бою уступил Давиду Надю (Венгрия) со счетом 12:15, завершив Гран-при с "серебром". Бронзовыми призерами стали швейцарец Ян Хаури и Тристан Тюлен (Нидерланды).

 

Ерлик Сертай выиграл «серебро» на Гран-при по фехтованию в Венгрии
