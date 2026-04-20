Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов

Литература
Как отметили в Минкультуры, Мухтар Шаханов был одним из немногих людей, создававших произведения большой ценности и умевших сочетать поэзию с гражданскими принципами

Фото: Минкультуры РК

Министерство культуры и информации Республики Казахстан выразило соболезнования семье, родственникам, друзьям и всему казахстанскому народу в связи с кончиной известного казахстанского поэта, драматурга, общественного деятеля, Героя труда Казахстана, народного писателя Мухтара Шаханова, сообщает Kazpravda.kz

- Его произведения, вдохнувшие новую жизнь в мир поэзии, придавшие уникальное новаторство и глубину развитию казахской поэзии, стали ценным сокровищем нашей духовности. Он обращался к сложным вопросам общества, выражал вдумчивые и страстные взгляды на судьбу страны и земли, и показывал пример высокого гражданского положения, присущего только ему. Непоколебимый характер Мухтара Шаханова, его благородный дух, настойчивость на пути справедливости и верность интересам страны навсегда останутся в памяти, - подчеркнули в министерстве.

Трудовой путь Мухтар Шаханов начинал корректором, литературным сотрудником газеты «Оңтүстік Қазақстан» (1961); в 1967 стал собственным корреспондентом газеты «Лениншіл жас» по Южному Казахстану; в 1984 — главным редактором журнала «Жалын».

1989 — депутат ВС СССР;
1991 — депутат Верховного Совета Казахстана;
1992 — председатель республиканского комитета по проблемам Арала, Балхаша и экологии Казахстана;
1993 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызстане;
2004 — Депутат Мажилиса Казахстана;
2007 — главный редактор журнала «Жалын», Председатель демократической партии Казахстана «Халық рухы».
2009 — председатель движения «Тәуелсіздікті қорғау».

1966 — сборник стихов «Счастье»;
1968 — «Баллады»;
1970 — «Новолуние»;
1974 — «Орлы не садятся на сопки»;
1975 — повесть «Сейхундария» (древняя легенда о Сырдарье);
1977 — «Царство доверия»;
1979 — «Не любимых не ждут»;
1980 — «Нарынкумская трагедия» о поэте-воине Махамбете;
1984 — «Отрарский дастан о побежденном победителе, или Ошибки Чингисхана» ;
1982 — «Защита любви»;
1987 — пьесы «Заря любви», «Царство доверия», «Сокровенное», были поставлены на сцене Казахского академического театра драмы им. М.Ауэзова;
1988 — «Сквозь столетия»;
1995 — Книга: «Плач охотника над пропастью» в соавторстве с Чингизом Айтматовым;
2001 — эпическая поэма «Заблуждение цивилизации».
2011 — документальный роман «Эпопея Желтоксан».

 

 

Популярное

Все
Ерлик Сертай выиграл «серебро» на Гран-при по фехтованию в Венгрии
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
«Ночь в библиотеке»: казахстанцев приглашают на вечернее чтение
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Бектенов раскритиковал работу по развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Задача – возвращение в элиту
Дожди, снег и заморозки: погода резко испортится в Казахстане
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Приблизить к международным стандартам
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области

Читайте также

«Ночь в библиотеке»: казахстанцев приглашают на вечернее чт…
Более 80 компаний объединит международная книжная выставка-…
Тематические книжные выходные пройдут в Казахстане
Путь писателя и государственного деятеля

