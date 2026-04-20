Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов

Как отметили в Минкультуры, Мухтар Шаханов был одним из немногих людей, создававших произведения большой ценности и умевших сочетать поэзию с гражданскими принципами

Министерство культуры и информации Республики Казахстан выразило соболезнования семье, родственникам, друзьям и всему казахстанскому народу в связи с кончиной известного казахстанского поэта, драматурга, общественного деятеля, Героя труда Казахстана, народного писателя Мухтара Шаханова, сообщает Kazpravda.kz

- Его произведения, вдохнувшие новую жизнь в мир поэзии, придавшие уникальное новаторство и глубину развитию казахской поэзии, стали ценным сокровищем нашей духовности. Он обращался к сложным вопросам общества, выражал вдумчивые и страстные взгляды на судьбу страны и земли, и показывал пример высокого гражданского положения, присущего только ему. Непоколебимый характер Мухтара Шаханова, его благородный дух, настойчивость на пути справедливости и верность интересам страны навсегда останутся в памяти, - подчеркнули в министерстве.

Трудовой путь Мухтар Шаханов начинал корректором, литературным сотрудником газеты «Оңтүстік Қазақстан» (1961); в 1967 стал собственным корреспондентом газеты «Лениншіл жас» по Южному Казахстану; в 1984 — главным редактором журнала «Жалын».

1989 — депутат ВС СССР;

1991 — депутат Верховного Совета Казахстана;

1992 — председатель республиканского комитета по проблемам Арала, Балхаша и экологии Казахстана;

1993 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызстане;

2004 — Депутат Мажилиса Казахстана;

2007 — главный редактор журнала «Жалын», Председатель демократической партии Казахстана «Халық рухы».

2009 — председатель движения «Тәуелсіздікті қорғау».

1966 — сборник стихов «Счастье»;

1968 — «Баллады»;

1970 — «Новолуние»;

1974 — «Орлы не садятся на сопки»;

1975 — повесть «Сейхундария» (древняя легенда о Сырдарье);

1977 — «Царство доверия»;

1979 — «Не любимых не ждут»;

1980 — «Нарынкумская трагедия» о поэте-воине Махамбете;

1984 — «Отрарский дастан о побежденном победителе, или Ошибки Чингисхана» ;

1982 — «Защита любви»;

1987 — пьесы «Заря любви», «Царство доверия», «Сокровенное», были поставлены на сцене Казахского академического театра драмы им. М.Ауэзова;

1988 — «Сквозь столетия»;

1995 — Книга: «Плач охотника над пропастью» в соавторстве с Чингизом Айтматовым;

2001 — эпическая поэма «Заблуждение цивилизации».

2011 — документальный роман «Эпопея Желтоксан».