Срок перехода регистрации лекарств по правилам ЕАЭС не изменится – вице-премьер

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

При этом будут предприняты необходимые меры для защиты интересов производителей лекарственных средств, заверил вице-премьер Серик Жумангарин

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, что в рамках создания единого рынка лекарственных средств, с 1 января 2026 года действие национальных регистрационных удостоверений лекарств, зарегистрированных по законодательству стран участников ЕАЭС, аннулируются, при условии их не приведения в соответствие с требованиями ЕАЭС.

По данным сенатора Айнур Аргынбековой, на приведение в соответствие с правилами ЕАЭС подано всего 15% наименований препаратов от общего числа зарегистрированных в стране. За оставшиеся 15 месяцев Казахстан не успеет привести правила регистрации лекарств в соответствие с нормами ЕАЭС, считают сенаторы. 

Обеспокоенная низкими темпами перехода, сенатор Аргынбекова через депутатский запрос предложила правительству сохранить действия регистрационных удостоверений, выданных по национальному законодательству.

«Иначе это может отразится на стоимости лекарственного препарата или привести к закрытию ряда производств, относящихся к малому и среднему бизнесу и создаст риски возникновения дефицита повседневных лекарств на территории нашей страны, например, таких как: мукалтин, ибуфен сироп для детей, лидокаин, новокаин и других часто применяемых лекарств», – аргументировал она, добавив, что дефицит лекарств повышает риск появления незарегистрированных препаратов на рынке.

В ответ на данный запрос вице-премьер Серик Жумангарин сообщил, что предложение казахстанской стороны по корректировке соглашения не поддержано государствами-членами ЕАЭС. Сторонами выражена позиция о необходимости выполнения принятых международных обязательств в установленные сроки – до 31 декабря 2025 года.

В этой связи, по данным Жумангарина, будут сокращены сроки проведения экспертных работ по приведению в соответствие по правилам ЕАЭС – до 70 рабочих дней. Кроме того, планируется снизить стоимость экспертных работ по правилам ЕАЭС для отечественных товаропроизводителей до 90 %.

Также разработан и запущен портал по экспертизе лекарств в рамках ЕАЭС, который позволяет отследить процесс регистрации от подачи заявления до выдачи регистрационного удостоверения с ежедневным предоставлением ответов на вопросы бизнеса.

«Данный вопрос находится на моем личном контроле и принимаются все необходимые меры для защиты интересов производителей лекарственных средств», – заверил вице-премьер.

#лекарства #регистрация ЕАЭС

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