​Стали известны подробности следствия в отношении экс-акима Караганды Смагулова

Назымгуль Кумыспаева
Родственники экс-акима Караганды незаконно получили земельные участки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

"2 сентября этого года прокуратурой Карагандинской области возбуждено уголовное дело в отношении руководства и работников отдела земельных отношений Караганды по факту незаконного распределения земельных участков. В ходе следствия установлено, что бывший аким Караганды Мейрам Смагулов, используя свои служебные полномочия, в июне прошлого года дал незаконные указания руководителю отдела Дарибекову – оформить 12 земельных участков общей площадью 1,2 га на аффилированное юридическое лицо", – говорится в распространенном сообщении.

По информации пресс-службы агентства, Дарибеков, исполняя незаконное указание Смагулова, а также преследуя цель извлечения выгоды для своих знакомых, оформил указанные земельные участки на ТОО DD KZ Group. В сентябре 2013 года экс-аким Караганды в нарушение Земельного кодекса (данные земельные участки могли быть предоставлены только через торги/аукцион/конкурс) подписал постановление о предоставлении данному ТОО вышеуказанных участков сроком на 5 лет для строительства малоэтажной жилой застройки.

"В последующем товарищество формально продало право аренды заинтересованным физическим лицам, в том числе родственникам экс-акима – Смагуловой Р.К., Макажановой К.М. (супруги его братьев), знакомым Дарибекова – Кажикеновой С.Ш. (мать его заместителя Шалтакова), водителю акима города Сарань – Адамбекову М., аффилированным с ним лицам – Дужак М.Н. и Сарсембаевой А.Б. Данные участки предоставлены при незаконном содействии Мейрама Смагулова и Дарибекова в нарушение интересов лиц, состоящих более 10 лет на специальном учете по получению земельных участков под ИЖС, которым Смагулов неоднократно отказывал в выделении земельных участков", – отмечается в сообщении.  

1 октября этого года Смагулов и Дарибеков задержаны в качестве подозреваемых. На следующий день им было предъявлено обвинение по фактам злоупотребления должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия. 3 октября судом района Казыбек би Караганды санкционирован их арест.

"В ходе расследования будет также дана процессуальная оценка иным противоправным действиям Смагулова и других должностных лиц акимата", – поясняется пресс-службой.

Напомним, 23 сентября по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия, задержан экс-аким Карагандинской области Бауржан Абдишев. В отношении него были возбуждены 2 уголовных дела. 26 сентября с санкции суда он был арестован.

Популярное

Все
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Ерлик Сертай выиграл «серебро» на Гран-при по фехтованию в Венгрии
«Ночь в библиотеке»: казахстанцев приглашают на вечернее чтение
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
МВД предупредило об ответственности за ложные сообщения об актах терроризма
Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
Сильный пожар уничтожил около тысячи домов в Малайзии
Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании
Молодежь ЕНУ приняла участие в акции «Таза Қазақстан»
Китайский робот-гуманоид побил мировой рекорд в беге
Павлодарские медики приписывали услуги умершим пациентам
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Мухтара Шаханова
Защищенность госорганов в сфере кибербезопасности обсудили в правительстве
От мифов к фактам: Европейская неделя иммунизации проходит в Астане
Незаконное распространение личного видео пресекли в Актау
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Дожди, грозы и резкое похолодание: Казахстан окажется во власти циклона
Начинается пик метеорного потока Лирид
Контроль за ценами на продукты усилили в Астане
Съемные бараки, фиктивная прописка, трудовые нелегалы: навести порядок поручил Премьер
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Бектенов раскритиковал работу по развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана
Задача – возвращение в элиту
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Дожди, снег и заморозки: погода резко испортится в Казахстане
Приблизить к международным стандартам
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области

Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Незаконное распространение личного видео пресекли в Актау
Павлодарские медики приписывали услуги умершим пациентам
Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области

