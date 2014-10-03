​Стали известны подробности следствия в отношении экс-акима Караганды Смагулова Закон и Порядок 892 Назымгуль Кумыспаева

Родственники экс-акима Караганды незаконно получили земельные участки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.



"2 сентября этого года прокуратурой Карагандинской области возбуждено уголовное дело в отношении руководства и работников отдела земельных отношений Караганды по факту незаконного распределения земельных участков. В ходе следствия установлено, что бывший аким Караганды Мейрам Смагулов, используя свои служебные полномочия, в июне прошлого года дал незаконные указания руководителю отдела Дарибекову – оформить 12 земельных участков общей площадью 1,2 га на аффилированное юридическое лицо", – говорится в распространенном сообщении.



По информации пресс-службы агентства, Дарибеков, исполняя незаконное указание Смагулова, а также преследуя цель извлечения выгоды для своих знакомых, оформил указанные земельные участки на ТОО DD KZ Group. В сентябре 2013 года экс-аким Караганды в нарушение Земельного кодекса (данные земельные участки могли быть предоставлены только через торги/аукцион/конкурс) подписал постановление о предоставлении данному ТОО вышеуказанных участков сроком на 5 лет для строительства малоэтажной жилой застройки.



"В последующем товарищество формально продало право аренды заинтересованным физическим лицам, в том числе родственникам экс-акима – Смагуловой Р.К., Макажановой К.М. (супруги его братьев), знакомым Дарибекова – Кажикеновой С.Ш. (мать его заместителя Шалтакова), водителю акима города Сарань – Адамбекову М., аффилированным с ним лицам – Дужак М.Н. и Сарсембаевой А.Б. Данные участки предоставлены при незаконном содействии Мейрама Смагулова и Дарибекова в нарушение интересов лиц, состоящих более 10 лет на специальном учете по получению земельных участков под ИЖС, которым Смагулов неоднократно отказывал в выделении земельных участков", – отмечается в сообщении.



1 октября этого года Смагулов и Дарибеков задержаны в качестве подозреваемых. На следующий день им было предъявлено обвинение по фактам злоупотребления должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия. 3 октября судом района Казыбек би Караганды санкционирован их арест.



"В ходе расследования будет также дана процессуальная оценка иным противоправным действиям Смагулова и других должностных лиц акимата", – поясняется пресс-службой.



Напомним, 23 сентября по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия, задержан экс-аким Карагандинской области Бауржан Абдишев. В отношении него были возбуждены 2 уголовных дела. 26 сентября с санкции суда он был арестован.

